中常委選舉遭控選風敗壞 朱立倫：若有同志手段不正當就請下船

國民黨中常委選舉將於3月5日投票，有中央委員質疑換票問題嚴重，國民黨主席朱立倫今天再度強調，絕不容許任何賄選、利益交換、公然換票，經檢舉後黨中央將立即嚴格處分，國民黨可以有同舟計畫，但若有這類同志，就會立刻請他下船，不需要他們來破壞國民黨的聲譽。

朱立倫下午在中常會上，針對黨內改革、對年輕人的支持，以及團結發表談話，他表示，直轄市議員提名辦法中，對青年加權幅度是有史以來最大突破，但也引發部分反彈，他必須承擔這些反彈。

朱立倫說，有些議員認為這對青壯世代不公平，有些議員則認為給青年保障太多，甚至這兩天發布的義務發言人的人事令，也有很多批評，他再次強調，國民黨若不給年輕人機會，就沒有未來，多給年輕人機會，才有希望。

朱立倫指出，有些人說給年輕人機會，不一定能增加選票，他坦言，也許不會立即反映在此次選舉，但今天不做，明天就會後悔，若都不培養年輕人，國民黨就不會有下一代的希望。

此外，朱立倫也宣布成立由祕書長黃健庭召集的「青年事務委員會」，整合青年部、青年團、青工會，據悉，該會將設置21人，除了祕書長外，由青工會總會長及青年團總團長擔任副召集人，聘任委員18人，包含公職民代5人、青工會及社會青年4人、青年團學生青年代表4人、青年議題及傑出社會人士5人。

朱立倫強調，國民黨要團結，這不是一個議題，而是國民黨最重要的基礎，任何的砲口對內、內鬥，只會長敵人的志氣、消自己的威風，國民黨絕對不能變成內鬥黨，也不能被笑為螃蟹黨，要有這樣的自信與決心，否則我們都是國民黨的罪人。

最後，他表示，年底選舉，靠大家共同力量，砲口一律對外，團結所有可以團結的力量，不要讓支持者失望，我們共同努力、面對未來選舉。