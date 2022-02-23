雨區擴大，氣象局下午3點發布台中豪雨，北北基桃、新竹縣、苗中投雲、嘉義縣、宜蘭大雨特報，加上冷氣團影響愈晚愈冷，台南以北及宜蘭下探12度。究竟何時放晴？要等周五之後水氣減少，各地回暖多雲到晴。

氣象局發布11縣市豪雨、大雨特報。(氣象局提供)

華南雲雨區及東北風影響，氣象局發布11縣市豪、大雨特報，今日台中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

氣象局表示，今天持續受華南雲雨區東移影響，各地都容易下雨，尤其中部以北及東北部雨勢明顯且持續，晚上之後這波水氣可望逐漸離開，各地降雨趨緩；氣溫部分，受大陸冷氣團影響，愈晚愈冷，台南以北及宜蘭12至15度之間，高屏及花東晚上也會變冷，約14、15度，請要做好保暖。

氣象局表示，周四（24日）前水氣仍多且天氣較冷，大範圍的降雨會轉為迎風面北部、東半部降雨，中南部平地轉為多雲，周五（25日）之後水氣減且各地回暖，西晴東偶雨，白天冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，周六開始的228三天連假全台多雲到晴，北部高溫回到20以上、南部也回到26至28度。