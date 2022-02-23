量測儀器大廠致茂(2360)今（23）日召開電話法說，由於5G相關及高速運算晶片（HPC）應用等測試需求暢旺，公司看好半導體及Photonics測試解決方案今年營收將維持大幅成長，電動車趨勢則可望帶動一站式解決方案（Turnkey Solutions）營收重返過往高點。

致茂2021年合併營收175.84億元、年增13.21％，歸屬母公司稅後淨利41.79億元、年增達79.82％，每股盈餘（EPS）9.96元，均創新高。董事會決議擬配息7元、金額亦創新高，盈餘配發率70.28％，以今日收盤價195.5元計算，現金殖利率約3.58％。

致茂董事長暨總經理黃欽明表示，受惠半導體產業市況暢旺，配合新應用需求同步顯現，對量測及自動化設備需求增加，使集團去年營收成長符合預期。今年半導體產業需求仍然強勁，整體趨勢與去年相當，收購美商ESS可望大幅提升溫控技術、強化布局新市場。

致茂預期半導體及Photonics測試解決方案今年營收將持續大幅成長，主要受惠5G相關及高速運算晶片（HPC）應用等測試需求，帶動系統級測試（SLT）設備、CIS／垂直腔面發射雷射器（VCSEL）／飛時測距（ToF）測試及無線射頻（RF）測試等設備需求持續強勁。

同時，受惠電動車產業大趨勢發展，致茂看好一站式解決方案（Turnkey Solutions）今年營收將重返過往高點。而電力電子相關的量測及自動化檢測設備，則將持續聚焦於綠能科技，包括電動車及儲能設備等相關零組件測試需求。

致茂集團主要包括致茂本體的量測設備、威光自動化、日茂新材料等3個事業體，去年營收占比分別為77％、6％、14％。不過，由於半導體半導體測試儀器相關領域營收逐年成長，致茂1月中宣布將在3月底結束日茂新材料代理業務並辦理解散，專注量測儀器本業。