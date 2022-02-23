台中市東區樂業國小新建國小附幼園舍23日盛大舉辦動土典禮，台中市長盧秀燕出席主持動土典禮，並與與會的民代與師生合影。（馮惠宜攝）

台中市政府積極推動「公幼倍增計畫」，為滿足學前教育階段各年齡層需求，台中市東區樂業國小投入9千5百萬元新建國小附幼園舍，完工後將從原4班增加到8班，包括2歲專班1班、3至5歲混齡班6班和學前特教班1班，預計招收204人。校方盛大舉辦動土典禮，台中市長盧秀燕專程出席，她強調，市府提供市民更優質的托育環境要「讓年輕人願生敢養！」

盧秀燕表示，她上任後積極推動「公幼倍增計畫」，規劃四年內擴增公共化幼兒園至少達180班以上，截至目前已達162班，「快要達標」。其中樂業國小附設幼兒園從原本的4班擴增為8班，期望讓更多的幼童能就近上學，減輕家長經濟。

教育局長楊振昇表示，東區公共化教保服務比率為37.50％，在少子化影響下，減輕家長育兒負擔為首要目標，期盼未來嶄新的校舍為莘莘學子們提供更好的學習環境，讓老師們發揮所長精進教學，提升學生學習成效。

樂業國小校長吳桂芬表示，該校是城中區難能可貴的生態學校，新建工程基地內也保留許多的大樹，未來將營造為涵養幼童身心靈的戶外活動區，讓幼兒親近真實的大自然，促進各項學習與發展。

出席這項動土典禮的市議員邱素貞表示，台中市公共化幼兒園110學年度國小附幼＋市幼＋非營利幼兒園共268園，其中，幼幼班的數量，目前只有43班，無法滿足市民托育需求，她也要求教育局多管齊下盤點公有建物等設施，將設2歲專班所需設施設備，納入公共化幼兒園增班設園整體規畫，以擴充教保服務量，鼓勵私立幼兒園招收2歲幼兒，滿足家長托育需求。

23日動土典禮，包含盧秀燕、教育局長楊振昇、立法委員黃國書、市議員李中、羅廷瑋、邱素貞、鄭功進、南區國光里長陳雅惠等人都出席共襄盛舉。