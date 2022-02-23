特優獲獎者福康油料作物生產合作社。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府23日頒贈「苗栗食旅大賞」美食競賽獎項，縣內休閒農業區各自推出特色精緻美食參賽，最後選出8組業者，獲得特優、優選、最佳創意、最佳擺盤、最接地氣等獎項。

副縣長鄧桂菊表示，得獎作品的精緻和味道完全可以比美法國料理，歡迎遊客趁著假日到苗栗休區賞景、體驗農村生活並享受在地美食。

苗栗縣農業處長李乙廷說，苗栗縣境內擁有11個休閒農業區，每個都有獨特的農產品和農村風情，縣府這次以「療癒暖心的舒療美食」為主題，鼓勵縣內休區業者融合在地食材、風土文化，推出色香味俱全的精緻個人特餐，最後精選8間業者推出的特色美食，推薦給旅人。

副縣長鄧桂菊、立法委員徐志榮夫人王慧珍、縣議員林寶珠、徐筱菁、楊明燁、張佳玲、各休區代表及業者上午齊聚一堂，各休區特產跟得獎業者將餐點帶到現場展示。

其中獲得特優的兩間業者，一是三灣梨鄉休閒農業區的福康油料作物生產合作社的「福氣安康、茶油蔬療料理」，全套皆為蔬食，使用高品質特產茶油，健康又養生。

另一間是福興南河休閒農業區如意園民宿的「村風創意料理」，使用當地特產的木鱉果、龍鬚菜、腐乳等入菜，五彩繽紛手卷、翠玉海鮮千層派、腐乳龍鬚塔等料理別具特色。

副縣長鄧桂菊表示，縣府近年來推動休閒農業轉型，期望提升農產品單價及農遊商品競爭力，透過這次比賽，鼓勵業者創新、學習行銷推廣，在疫情稍微降溫的當下，國人不能出國就到苗栗，欣賞山海美景，品嘗當地特色料理。