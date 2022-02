去年底甫從德國漢諾威音樂學院鋼琴博士班畢業的江佳蓁,參與國際各大賽事獲獎無數,更被德國樂壇譽為「在琴鍵上跳舞的女孩」。繼去年發表個人鋼琴創作三部曲之後,再次透過美妙音符創作46首鋼琴即興作品,依照風格與主題分別收錄在「眾神之星 Around the Sun」、「珍愛之心 Cherishing」、「天真無邪 Simple and Innocent」和「無可限量 Unlimitable」4張全新專輯,期待聽眾沈浸在幸福的鋼琴獨奏饗宴之中。

鋼琴上的小精靈江佳蓁,即興創作引注目。(戴志揚翻攝)

揚名國際樂壇的江佳蓁是土生土長的台灣人,父祖輩在觀音鄉塔腳村世代務農,家裡沒有人從事音樂相關職業,會踏上音樂之路純屬美麗的意外。江佳蓁透露,因為小時候二哥疑似過動,在醫生建議下,媽媽就帶著哥哥去學習鋼琴及圍棋來練習專注力,陪在一旁的她便誤打誤撞跟著哥哥參加Yamaha音樂教室,從此一頭栽入音樂的世界,不可自拔。

出於對音樂的熱愛,江佳蓁15歲離鄉背井到德國深造,苦學勤練十餘年,終於在2021年底正式拿到德國漢諾威音樂學院的鋼琴演奏家文憑(教育部認證的歐制博士),這段學習之旅一路走來跌跌撞撞、有笑有淚,但不變的是對音樂藝術的熱愛與激情。

江佳蓁表示,去年在歐洲疫情嚴重期間不便經常出門,便每天在家一邊練習鋼琴一邊發揮即興創作,沒想到作品得到風潮音樂青睞,雙方於去年合作推出個人線上鋼琴即興專輯三部曲(浮光夜語、萬物之海、風神之子),獲得樂迷們的熱烈回響,甚至不少有失眠問題或者因為疫情情緒不安的朋友向她反映,在專輯音樂的陪伴下,幫助他們安然入眠。

江佳蓁說,樂迷們的反饋帶來她莫大的喜悅,帶著對音樂的熱愛、創作的快樂和期待藉由美妙的音符旋律安撫大家對於疫情惶惶不安的心,於是她再度走進錄音室,在8小時之內一氣呵成創作並錄製了46首鋼琴即興作品,分別收錄在4張free style的鋼琴獨奏即興專輯之中,預計在今年每一季推出一張專輯,分別為「眾神之星 Around the Sun」、「珍愛之心 Cherishing」、「天真無邪 Simple and Innocent」和「無可限量 Unlimitable」。江佳蓁期待,每個人都能夠在聆聽她的鋼琴作品時找回平靜的自我,不畏疫情紛擾天真而勇敢地往前走。

首張專輯「眾神之星 Around the Sun」(實體CD和線上專輯)即將在2月25日於德國和台灣同步發行。