2022台灣燈會在高雄史無前例打造雙主場衛武營、愛河灣兩大展區，佔地超過100公頃，高市觀光局特別將燈節展區延伸至美濃、旗山、岡山、大寮捷運站及鳳山黃埔新村、曹公圳等地，位在高雄最南端的林園則推出「汕海灘燈節」，結合漁村文化及地方信仰，還能大啖海鮮美食，每天吸引許多賞燈民眾前往。

東鳳宮前七王燈海及竹筏漁船意象。(高雄市觀光局提供)

高雄市政府觀光局表示，「汕海灘燈節」規劃有東鳳宮主題花燈區、爐濟殿星光大道、汕耀之星及汕海世界等4大主題燈區。

最引人注目的東鳳宮主題燈區，特別以七王的象徵色系，在廟前打造七王燈海，注入漁村特色，舊筏則是改造豎立於廟前廣場，面向村莊象徵滿載而歸之意；爐濟殿前裝設拱形星光大道，七彩顏色形成迎賓門歡迎旅客；汕耀之星以最夯景點市境之南樹為主體，夜晚透過燈光布置點綴樹廣場；汕海世界則是選在爐濟殿公園，將林園有山有海的特色融合入公園，吸引眾多遊客到訪駐足。

為使在地學子體驗燈會與漁村結合迸出的火花，了解故鄉的文化與價值，特別安排汕尾國小學生在開學日手提市府贈送的「大吉虎」小提燈，漫遊汕海灘燈會，度過了非常有文化意義的元宵節慶。

觀光局表示，林園蘊含豐富的歷史文化及觀光資源，像是市中心的安樂樓、原頂林仔邊警察官吏派出所以及清水巖日軍碉堡等，都是來到林園必訪的景點。

還有林園限定的月牙灣和方塊海奇景，夜晚透過燈光布置點綴市境之南樹廣場，更顯林園漁村獨特魅力，民眾更可到漁港品嚐在地的生猛海鮮與美食饗宴。林園區公所這次也在沿海路旁十一號公園內打造燈區，布設有絢爛的龍舟燈火，結合漁港夜景獨具特色，活動到2/28為止。