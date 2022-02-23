大陸行動支付的「個人收款碼」被用於個人出行、消費與小額支付等場景，也有大量街邊小販等個體工商戶、小微企業用於日常經營收款。中國支付清算協會2月22日晚間公告指出，為優化營商環境，提供更精準便捷支付，新設「個人經營收款碼」，用戶可自由選擇使用，並強調服務不減、體驗不變，賦碼過程免費。隨後支付寶與微信也雙雙公告強調，3月1日之後，現有個人收款碼可繼續使用。

該消息之所以形成討論，主因在於稍早一則「2022年3月1日起，微信、支付寶收款碼不能用於經營收款」消息引起網路熱議。但該消息則屬於錯誤解讀。主要是針對人行在去年10月13日發佈的《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》，針對例如個人靜態收款條碼原則上禁止用於遠端非面對面收款等。

至於新的「個人經營收款碼」有什麼好處？根據第一財經報導，「個人經營收款碼」拓寬了服務功能，一方面可用於沒有辦理工商登記註冊的個人，並可接受信用卡付款、有利於拓展客源。另外還可獲得帳務管理、交易對帳、特定行銷等增值服務。

另一方面，個人經營收款碼還能夠更好實現交易風險防控、保障用戶資金安全，支付機構能將其比照商戶管理，交易資訊更準確，一旦發生糾紛也能夠更迅速維權。