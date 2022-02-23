缺乏專業技能及相關經驗，找工作真的好難？大學就讀企業管理學系的建伃從小對於銲接技術有著濃厚興趣，參加「青年就業旗艦計畫」後在職場導師手把手帶領下，銲接技術從無到有大幅精進，不但獲得調薪4成激勵，更成為目前公司積極培育的優秀新血！

為了培養青年職場即戰力，並鼓勵企業僱用青年，勞動部勞動力發展署推動「青年就業旗艦計畫」，以「先僱用，後訓練」的方式提供15至29歲青年工作崗位訓練機會，並規劃3至9個月的工作崗位訓練，每位青年最高補助企業10.8萬元訓練費，一方面快速養成產業所需人才，另一方面也協助青年順利與職場接軌；110年共計補助3266家事業單位辦訓，有1萬7856名青年參訓。

由於父親是銲接老師傅，建伃耳濡目染，對銲接技術也有著濃厚興趣，但未曾接受過專業訓練，僅具備一般手工電銲基礎技術，在參加「青年就業旗艦計畫」進入萬機鋼鐵股份有限公司後，職場導師透過簡單測試，先瞭解建伃在銲接的觀念及技術層面的程度，透過公司設計專業銲接技術人員培訓課程，依照職場導師規劃進度，循序漸進帶著他學習。

在萬機鋼鐵公司歷經1個月點銲、平銲、開槽等基礎訓練，並由導師考核通過後，建伃開始進行銲接的實務工作。由於工作內容較具技術性，除了增進銲接技能，他也持續學習如何刨除的技術，讓自己成為全方位的銲接專業人才。公司肯定建伃的學習熱忱及不斷自我精進的精神，順利完成訓練即受到公司留用，訓後1年內，更因技術大幅提升獲得公司調薪4成的激勵，積極培養建伃成為優秀的專業銲接技術人員。

有意願參與青艦計畫的企業或青年朋友，若想進一步瞭解計畫內容，歡迎至「青年職訓資源網」(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/Main/Index1)查詢，或洽詢免付費客服專線0800-777-888。