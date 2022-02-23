張家齊上台頒獎展開國旗，讓國際看見台灣。（張家齊提供／李京昇苗栗傳真）

張家齊遠赴英國參賽，在競賽前到街頭推廣台灣茶給英國民眾品嘗。（張家齊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣製茶職人張家齊，將東方美人茶以獨特工藝製程與豐富層次呈現，在全球有108個國家、上萬件作品角逐的「2021英國星級美食大賞」中，2項東方美人茶奪得「3星級」最高殊榮，也以果香紅茶挑戰日本2021世界茶葉評比會，再勇奪最高金賞獎，締造台灣紅茶史上最佳紀錄。

「2021英國星級美食大賞」Great Taste Awards素有「藝術級美食」之稱，由茗揚茶業第3代張家齊以《花神》和《月神》摘下2座3星大獎殊榮，且是連3年摘星。

其獨特工藝製程，是運用傳統蜜香，以帶有香檳、玫瑰花等豐富層次表現，被譽為東方美人茶典範，在全球108個國家共1萬4113件參賽作品中脫穎而出，有2項茶品從僅僅3座的「3星級」大獎中抱走2座，創下台灣紅茶在賽事開辦25年以來最佳成績。

此外，張家齊另以果香紅茶挑戰日本2021世界茶葉評比會，勇奪最高金賞獎，締造賽事史上頭一遭以台灣紅茶獲最高榮譽他希望藉此讓世界再度看見台灣精品茶與精湛的製茶工藝。

張家齊2018年首度參加英國星級美食大賞，雖未獲獎卻汲取豐富的國外經驗，2019年再披戰袍，即囊括東方美人茶1星及紅茶3星佳績，2020年的東方美人茶推進到2星級，2021雖遭遇60年來數嚴峻乾旱，但在延期收件的期間正好旱象解除，張家齊接著調整製茶方式後，一舉在紅茶之都囊括2座3星級大獎。

張家齊說，在疫情還不嚴峻時，他帶著國旗到英國領獎，並在倫敦街頭大力行銷、推廣台灣的東方美人茶和紅茶特色，希望打響國際知名度。

他表示，得獎固然感到榮耀、開心，但也感受到責任加重，他認為現階段不必再刻意凸顯製茶技藝，應將茶產業融入食農教育，與其他產業連結，以提升台灣茶產業的地位。

張家齊在國際賽事3連霸，為苗栗之光，副縣長鄧桂菊去年在全國東方美人茶評鑑頒獎儀式中，先行頒贈「茗揚國際」牌匾表揚，縣長徐耀昌23日由勞青處長彭德俊與科長劉芸陪同接見表揚張家齊，頒發「苗栗好青年」獎牌，恭賀張在激烈的國際賽事中脫穎而出，囊括多項最高殊榮，將東方美人茶推向國際，讓苗栗人與有榮焉。