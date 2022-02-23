一名就讀博士學位的男網友透露，快30歲還沒有交過女友，近日很想找人陪，嘗試玩交友軟體卻處處碰壁，多數女生聽到他是博士生就消失，讓他無奈感慨說「難道沒有年薪百萬就沒人要？」引發網友熱議，不少人認為博士學歷可能不是問題，主要應該是對方覺得聊不來吧？或不知道要跟學生聊什麼吧？

一名男網友日前在Dcard上發文表示，近日在交友軟體上，只要提到自己目前正在念博士學位，女方幾乎都會直接淡出消失，看了很多網路上的交友文章以後覺得，是不是現在沒有年薪百萬就不會有人要？

男網友指出，他現在因為在念博士的關係，基本上沒有時間去打工，只能靠著學校和老師每月3萬7千元的補助費過活。由於他現在也快要30歲了，看著周遭朋友慢慢步入婚姻，自己卻還是「母胎單身」，總會忍不住去想，若當初念完碩士就出去工作是否會比較好？至少還有個外人能看得上眼的年薪。

男網友坦言，最近越來越覺得身邊能有個人陪很好，但他只能每天回家嚕貓狗來撫慰自己的心靈。其實在交友軟體上遇到的人都不錯，也都是跟對方聊了一陣子才提到讀博士這件事情，但大部分得到的回應都是「是否存不了錢？」或是「要等到幾歲才會有工作？」至於前面25年為何都沒交到女友，是因為大學以前家裡很嚴格，希望他可以專心學習；上大學以後則是遲遲沒有遇到有好感的女生，就這樣一直單身到現在。

貼文引起網友熱議，「我覺得不是學歷問題，可能是長相或你的說話方式跟女生不在同個頻率上吧」、「可能跟你喜歡哪種女生有關係，如果對方也是學生，聽到博士應該還好，但如果出社會好幾年了，聽到你還是學生，可能會覺得跟學生不知道要聊什麼」、「我覺得跟博士沒啥關係，可能交友軟體上的就跟你聊不來或女生覺得你不好聊等等」、「可能是聊不來吧，我前兩個月也滑到一個博士生，真的又高又帥，個性也很好，但就是不來電」。

面對網友的回應，原PO則解釋說，其實博士也可以視為是工作了，每天處理的事情多數和大學老師一樣。而最近可能是因為家人給的壓力太重，才讓他有些負面，並格外的希望能有人陪，但感情的事情急不得，總有一天他肯定能遇到對的人。