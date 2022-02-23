雷擎去年12月發行個人首張創作專輯《Dive ＆ Give》。(浮氣音樂提供)

雷擎去年12月發行個人首張創作專輯《Dive ＆ Give》。(浮氣音樂提供)

雷擎與壞特？te合作新歌〈Stars〉MV，這首歌曲是雷擎於去年疫情三級警戒時期的創作，當時他與去澳洲工作的弟弟分隔兩地，因疫情已兩年多沒見面，而弟弟卻在異鄉傳來確診消息，心繫弟弟的雷擎便寫下這首歌曲獻給弟弟，希望能夠傳送勇氣和祝福給親愛的家人。

雷擎與壞特？te合作〈Stars〉歌曲是源於IG上的互動，某天雷擎在限動上分享了錄製《Dive ＆ Give》專輯的實況，壞特？te看到後回覆「這個地方真酷」，雷擎則玩笑回覆「現在來玩呀」，沒想到剛好真的人在附近的壞特？te就真的到錄音室探班拜訪，順勢加入了雷擎正在錄製的歌曲〈Stars〉中，一開始只是跟著一起隨性哼哼唱唱，沒想到旋律太好聽，讓兩人決定要再約一天好好把這個旋律配上詞、並好好錄音成為一首合作曲目，而壞特？te所吟唱的關鍵詞句「雷圪呀」，則是壞特？te在寫詞時問了雷擎一句「弟弟的名字叫什麼呢？」，便自然地配上旋律哼了出聲，兩人都覺得與歌曲十分契合。

兩人上週合體練團，透露將會於雷擎專場時帶來〈Stars〉的首次現場版本，壞特？te說兩人「雖然因為網路結緣，但接連的見面讓我跟雷擎變得越來越熟。他常常會跟我分享自己怎麼去籌備這張專輯，所有事情都親力親為，很有執行力也很有想法，自由奔放中又有點嚴謹，是我覺得很值得學習的人」，也讓雷擎害羞直呼「太誇張了啦」，兩人更在閒聊中談到壞特？te最近迷上戶外運動，身為「山系男子」的雷擎與LINION也直邀壞特「下次一起爬山啦！」壞特？te則求饒「我們去露營就好，我報名洗碗」。

有著「熱帶浪漫男子」稱號的創作歌手雷擎，於去年12月發行個人首張創作專輯《Dive ＆ Give》，將在3／4在台北Legacy舉行個人首場專場演唱會，邀請創作歌手壞特？te、靈性男子LINION及饒舌詩人wannasleep擔任嘉賓，雷擎《Dive ＆ Give》專輯演唱會已於iNDIEVOX售票系統啟售。