國泰世華銀行ATM又傳出交易異常，有民眾昨晚到國泰世華ATM提款，但無法提款還出現扣款，估計約2500筆交易受影響。國泰世華銀表示，2月22日進行跨行交易優化模組上線，影響作業效能，導致少數ATM、網路銀行App等跨行提款與轉帳交易異常。

國泰世華銀行在去年10月18日及19日ATM與網銀連續2天出包，國泰世華銀行董事長郭明鑑還特別召開線上記者會，提出千萬元補償方案。但經過四個月，昨天再度出現異常，國泰世華銀行指出，對於ATM又出現當機情況，已經立即進行處理，昨天晚間發生事情20分鐘內系統恢復正常，影響時間為2月22日19:05至2月22日19:25。

該行上次發生大當機，已表示將提高客服能量，並且設置戰情中心處理，這次當機在20分得以恢復正常，大幅縮短影響時間。針對此次受影響客戶，國泰世華表示，秉持客戶權益至上原則，皆會妥適處理，並預計於今日完成帳務修正與退款事宜。