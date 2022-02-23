長期致力推動「普惠金融」的元大人壽，多年來透過保障暨長年期商品之推廣，提供國人最充分的保障，尤其是針對弱勢族群，長期推動微型保險。2021年與元大證券、元大銀行、元大投信攜手提供3000個弱勢及身障家庭基本保障外，今年度更舉辦「銀髮微笑 有愛無礙」系列活動，將關懷對象擴及獨居長者與身障團體，今年首場即與社團法人中華基督教救助協會及育成基金會合作，贊助3月物資包並號召元大人壽志工團參與打包作業，讓愛不畏寒冬的送到每個長者手中。根據國發會推估，我國超高齡社會將提前一年、於2025年到來。

高齡化是台灣共同面臨的問題，元大人壽長年來善盡企業社會責任，響應主管機關「普惠金融政策」長期關懷長者，繼基督教門諾醫院壽豐分院外，今年度更力推「銀髮微笑 有愛無礙」系列活動，在2月份與社團法人中華基督教救助協會及育成基金會合作首場活動，由元大人壽贊助購買育成基金會庇護工場所做的手工香皂，提供給社團法人中華基督教救助協會加入發送予獨居長者的物資包中，藉此響應疫情下勤洗手共防疫的理念外，也幫助因疫情而受衝擊的庇護工場。

2月18日元大人壽11位志工前往社團法人中華基督教救助協會位於八里的倉庫，協助物資包打包作業，除了分裝手工皂、包米等，大家都希望以行動將愛傳遞給420位長者。參與本次志工的元大同仁分享，自己以身為保險從業人員而感到榮耀。

因為不但可以協助每個家庭分散風險，建構保險保障外，還可以參與公司對外的公益關懷活動，用個人小小的力量透過服務，傳遞溫暖給需要的人們，覺得非常開心，也希望收到物資包的獨居長者能感受到我們暖暖的心意。元大人壽長期重視弱勢族群所需，除了在保險上提供多元的普惠金融服務外，今年推動的「銀髮微笑 有愛無礙」系列活動，就是以實際行動關懷台灣獨居長者及身障弱勢，愛的行動將從台北出發，一路前往台中、花蓮，讓全省的元大人都有機會用實際行動關懷這些社會上的弱勢族群。