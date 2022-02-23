美國每天COVID-19新增確診較5週前創下的新高紀錄銳減90%，衛生官員謹慎但樂觀地表示，由Omicron變異株引發的前所未有疫情開始出現好轉，已有多州宣布解除口罩令。

美國新聞網站CNBC報導，隨著美國開始從Omicron浪潮中復甦，當局和各州領導人正試圖走出這場自兩年前疫情開始以來一直困擾著每個人的危機。公衛領導人開始制定計畫，將新型冠狀病毒作為未來持續、但可控制的風險來因應。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整的數據，美國目前每天平均新增確診約8.4萬例，低於今年1月15日每天80多萬例的疫情高峰。CNBC分析數據後發現，全美各地普遍出現這個下降趨勢，在過去2週，美國所有地區平均每天新增病例減少至少40%。

此外住院率也驟降。根據美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）7天平均數據顯示，截至2月21日，約有6.6萬名COVID-19病患住院，低於1月20日15.9萬名病患住院的高峰。

COVID-19死亡人數通常會比病例增加滯後數週，雖然有所上升，但顯現趨緩的現象。2月1日，平均每日死亡人數達到約一年來的最高水平，每天近2600人，此後降至2000人以下。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）上週簡報時表示：「雖然我們尚未達到所有人都希望達到的目標，但目前看到全國病例和住院人數大幅下降，讓我們備感鼓舞。」

Omicron變異株導致一波前所未有的病例激增，將美國染疫人數從感恩節後的每天不到10萬人，推升至1月中的80.2萬人，之後又以同樣快的速度下降。約翰霍普金斯大學流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）說：「就像洪水爆發一樣，來得又快又急。」

儘管美國目前往對的方向走，但努佐警告，Omicron亞變種BA.2可能會減緩復甦。BA.2比原本的Omicron菌株更具傳染性，儘管目前在美國的病例數還不多。

努佐說：「我不認為BA.2會引發我們在冬天看到的劇烈增幅。」她指出在這波Omicron疫情過後，可能會產生相當數量的群體免疫。

努佐說：「我們現在處於與2020年不同的狀態。我們有疫苗，而在每個病例的基礎上，這種病毒的致命性往往較低，儘管這與我們的群體免疫程度非常密切相關，但現在我們有更多能力來更善用資源。」

加州上週搶得全國第一，率先推出一項計畫來度過大流行的危機階段，將病毒作為一個可控制的持續性風險來應對。州長紐松（Gavin Newsom）說，加州必須學會與病毒共存，使用過去兩年開發的工具，並盡可能為不確定的未來做好準備。

紐松17日在記者會上說：「我們都已經明白這場危機開始時沒有被理解的東西，那就是沒有結束的日期，也沒有宣布勝利的時刻。」

隨著Omicron疫情浪潮消退，民眾渴望擺脫防疫限制。紐約州和加州室內公共場所戴口罩規定將於本月到期，但學校戴口罩令目前仍有效。新澤西州已宣布將於3月取消校園戴口罩的規定。

民主黨籍的新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）本月稍早時表示：「這不是宣布勝利，而是承認我們可以負責任地與病毒共存。」

努佐表示，在疫苗覆蓋率高的州取消口罩強制令很合理，但在室內擁擠空間配戴口罩仍是很好的做法。

努佐說：「我們並不是說你不需要戴口罩。只是不用讓星巴克（Starbucks）店員必須大聲勸導、並可能因此報警，只是因為客人沒戴口罩。」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110223