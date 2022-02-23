國泰世華銀行昨天晚間少數ATM出現異常，影響交易2500筆，是半年內第二次當機。金管會表示，已要求銀行妥善處理、保證客戶權益，並速報後續處理及改善措施至金管會。

國泰世華銀行昨天晚間7時許少數ATM、網銀App出現轉帳與提款交易異常，約2500筆交易受影響。國泰世華銀行今天發布聲明致歉，因22日進行跨行交易優化模組上線，影響作業效能，導致交易異常，銀行已立即進行處理，系統在20分鐘內恢復正常，預計今天完成帳務修正與退款事宜。

金管會官員下午表示，國泰世華銀行今天已通報重大偶發事件，金管會要求國泰世華銀行妥適處理、保證客戶權益，速報後續處理及檢討改善措施至金管會，待收到國泰世華銀行報告後，會再來檢視詳細情形。

國泰世華銀行去年10月18日、19日連2天也曾出現ATM提款及轉帳交易異常，影響客戶3萬9314人。國泰世華銀行當時表示，是因系統升級後影響作業效能，後續提供受影響用戶1年內5次新台幣轉帳、提款等交易，跨行免收手續費措施作為補償。（編輯：林淑媛）1110223