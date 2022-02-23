大陸國務院新聞辦公室今(23日)召開發布會，介紹2022年全面推進鄉村振興重點工作。中共中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長唐仁健表示，要下大力氣調整結構問題，下大決心擴大大豆和油料的生產，能夠多種一畝是一畝，多收一斤是一斤，油瓶子裡盡可能多裝中國油。

據第一財經報導，唐仁健表示，目前大陸糧食的總量雖然是緊平衡，但是在保供給尤其保口糧方面問題不大。有一個結構問題，就是大豆油料自給率比較低。這些年隨著生活水準的提高，當然還有畜牧業的發展，對大豆的需求大幅增加，進口量增長較快。

歷史資料顯示，1996年大陸大豆進口量為111萬噸，到2000年，達到1042萬噸，此後一路飆升，到2020年，中國大豆進口量超過1億噸。2021年大豆進口9652萬噸，略有下降。

唐仁健表示，通過多油並舉、多措並施，經過5-10年的努力，爭取大豆和油料的自給率能夠有一個較大的提高。重點從三個方面著力。

一是積極恢復東北地區的大豆面積。東北是大陸傳統大豆主產區，大豆重頭在東北。將完善玉米大豆生產者補貼政策，支援東北地區積極推行大豆玉米合理輪作，引導農民今年春播時把茬口倒回來種大豆。同時，東北還有一些地區也可以進行「水改旱」，多種豆。

二是積極推廣大豆玉米帶狀複合種植。今年將加大推廣力度，大力在黃淮海地區、西南地區、西北地方等適宜地區開展大豆玉米帶狀複合種植。中央財政專門安排了補貼資金予以支持，引導這些規模經營主體和農戶願意推廣大豆玉米帶狀複合種植這種模式。另外，在一些地區把帶狀複合種植也爭取納入農業保險的保障範圍。

三是積極發展油料生產。除了大豆，還有很多專門的油料。油菜方面，主要是南方的冬閒田有較大的潛力，去年已經擴了500多萬畝，今年還要繼續鞏固擴大。在花生方面，重點是黃淮海和北方農牧交錯帶，就是400毫米降雨線這一帶，推廣玉米花生的輪作，穩定並擴大花生的面積。