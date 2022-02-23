補教名師高國華與「補教天后」陳子璇選在西洋情人節辦離婚手續，11年婚姻正式劃下句點，兩人分開後沒有交惡，彼此仍維持聯繫，陳子璇恢單後，重心仍放在大陸的工作上，而陳子璇昨（22日）就感性分享心情小語，鼓勵網友要「愛你所愛」，她更直言：「我很羨慕你們呀！可以有人愛」。

昨天是2022年2月22日星期二，總共有7個2，連農曆也是正月22日，由於數字「2」有成雙成對意涵，且2的諧音為「愛」，陳子璇還「湊一咖」說：「還有我排行老二」，她接著鼓勵網友要「愛你所愛」，陳子璇感性說：「希望你可以對你愛的人、或是愛你的人，說聲我愛你，也希望你可以選擇你所愛、愛你所選擇，反正2022就是愛你所愛，我很羨慕你們呀！可以有人愛」。

恢復單身的陳子璇依舊期待愛情，她盼望說：「希望有愛人跟我表達愛」，儘管有網友留言稱陳子璇「太多人表白了」，不過她則笑撇「哪有」。陳子璇也分享近況，透露她已到上海開始隔離了，想起台灣隔離生活，陳子璇也直呼，回台灣最愛的就是彈鋼琴，網友也紛紛鼓勵她，期許新的人生要更精采、充實，甚至有人還敲碗要陳子璇教學彈鋼琴。

高國華與陳子璇選在西洋情人節辦離婚手續，雙方正式恢復單身。（圖／本報系資料照片）

陳子璇雖然選在西洋情人節和高國華辦離婚手續，不過雙方好聚好散、彼此祝福，陳子璇也說：「彼此給予最好的祝福 真心祝福天下有情人 一定要幸福快樂哦」。