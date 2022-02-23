台美友好再提升，台中市長盧秀燕與美國關島總督簽署姊妹市協定。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕23日與美國關島總督盧爾德．里昂古蕾露以視訊方式共同簽署姊妹城市協定，關島成為台中市第18個在美國締結的姊妹市及友好城市。盧秀燕表示，台中與美國各界近年交流熱絡，合作成果豐碩，此次與關島締結姊妹市可望為台中及美國關係再創新章，在現有基礎上，攜手深化經貿、觀光、醫療、文化、永續城市等域交流，促進兩地互惠發展。

盧秀燕表示，台中及關島在歷史及地緣上有許多共通點，兩地分處太平洋第一、二島鏈樞紐的戰略要衝，尤其關島是美國在太平洋重要的軍事基地，美軍當年駐紮在台中時，兩地機場即有頻繁的互航往返紀錄，台中與美國的情誼也因此連結而深厚久遠，台中許多重要軟硬體設施與城市文化，都見證台美長期而堅固的友情。

盧秀燕指出，美國對台中市民來說，是特別親切、有好感的國家，台中至今已締結17個在美國的姊妹市及友好城市，各種交流相當密切熱絡，今天簽署的關島是第18個，極具意義，見證台中與美國穩定友好的關係進展不會停止，透過持續的交流增進雙方理解互信，形塑成更堅實的信任與共識。

雙方的原住民都屬於南島語族的支系，語言文化上有許多共同特徵；兩地都是國際知名觀光勝地，關島的碧海藍天及美麗沙灘一直是市民喜歡的旅行地點之一，而台中近年推動城市觀光也引起國際矚目，在2020年榮登全台灣人民觀光旅遊造訪最多的城市，2021年10月獲得國際旅宿訂房組織評選全球八大新興旅遊目的地之一。我國駐關島辦事處也正積極推動關島機場與台中國際機場簽署姊妹機場、推動直航，希望未來帶動雙方更多觀光互訪。

盧秀燕強調，醫療及教育合作也是兩地交流重點，中國醫藥大學附設醫院與關島紀念醫院有多次醫療合作，近3年累計轉介關島病患超過300人次來台中就醫，除提供關島病患優質醫療的選擇，並成功推廣台灣國際醫療品牌。

去年9月舉行的首屆「台灣、關島大學教育視訊高峰會」，台中市中興、勤益、朝陽等大學都應邀與會，並與關島大學簽署瞭解備忘錄或建立姊妹校關係，關島大學也規劃今年成立台灣研究中心，持續推動雙方交換學生、學者互訪等學術教育合作。

盧秀燕說，台中位居台灣中部，是台灣重要的交通樞紐及工商產業重鎮，不僅陸、海、空交通發達、高科技產業聚落蓬勃發展，同時擁有晴朗的氣候及優質的生活條件，已連續6年獲選為台灣最宜居城市。市府團隊推動新國際門戶計畫，積極與各國際城市合作交流，希望打造台中成為國際級魅力城市，很高興能與關島成為共同努力的合作夥伴。

美國關島總督盧爾德．里昂古蕾露表示，非常高興與盧秀燕共同簽署姊妹市協定，台中是台灣經濟發展重鎮，也是交通樞紐，在疫情影響之下，台中各方面仍有卓越表現，創造經濟發展及就業機會，期盼藉由姊妹城市協定，加強雙方經濟、觀光、教育、醫療等交流合作，持續深化雙方友誼，讓彼此合作關係更上一層樓。

我國駐關島辦事處長陳盈連表示，他身為台中出生、長大的市民，很自豪能見證兩地締結姊妹市，台中與關島各自有互補的發展優勢，未來有很多潛在合作空間，該處很樂意持續協助推動雙方交流。

市府祕書處長顏迺倫表示，台中與美國各界互動交流密切，市府除積極協助包括美光科技等美商在台中投資設廠外，安排與各姊妹市推動文化、教育、觀光等多元領域交流合作，疫情期間也透過視訊方式維繫交流動能。