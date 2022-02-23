花蓮縣卓溪鄉公所規畫在鄰近的玉里鎮鬧區設置「原住民產業服務中心」，歷經4年土地撥用、計畫審查等流程，在花東基金3440萬元挹注及985萬元自籌款下，終於在今天動工，預計明年完工。（卓溪鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉屬山地偏鄉，農產品不利外銷，鄉公所在鄰近的玉里鎮鬧區規畫設置「原住民產業服務中心」，歷經4年土地撥用、計畫審查等流程，在花東基金3440萬元挹注及985萬元自籌款下，終於在今天動工，預計明年完工，屆時將提供旅遊諮詢、農特產品展售等功能，盼成南區觀光旅遊新亮點，促進部落經濟。

卓溪鄉公所10幾年前，考量鄉轄偏遠，計畫興建原住民產業中心，選在鄰近的玉里鎮中正路、博愛路口的黃金地段，建立90餘坪的農特產品及手工藝品行銷地點，不過因基地面積小，不足發揮公用，進而提議將一旁的玉里警分局宿舍土地一併納入，將基地面積擴大到202坪。

卓溪鄉公所歷經4年的土地撥用、興辦計畫及多次提案審查，獲花蓮縣政府及原民會的支持，在行政院東服中心協助下，得到花東基金3440萬元經費補助，加上鄉公所自籌款985萬，總經費4425.6萬元，設置「原住民產業服務中心」。

卓溪鄉公所今舉辦「原住民產業服務中心」動土典禮，縣長徐榛蔚、原民會副主委鍾興華、行政院東服中心副執行長郭應義及卓溪鄉長呂必賢等，一同執鏟替興建工程祈福，而整體工程約14個月，預計明年完工營運。

呂必賢指出，「原住民產業服務中心」基地面積逾200坪，計畫興建5層樓建築，1、2樓做為產業行銷空間，3、4樓則規畫為原住民創作研習區，並以象徵花蓮山海特色的建築面貌，結合周邊特色，作為行銷卓溪鄉農特產品及發展市區農旅遊的新亮點。