依中央流行指揮中心規定，國內12歲至17歲青少年目前僅能接種BNT疫苗，台北市副市長蔡炳坤今指出，以戶籍地來看，北市青少年第一劑覆蓋率僅有88％，主因是許多高中生跨區就讀，大多時間待在外縣市，假日才返回台北家中，為拉抬整體接種率，未來將協調台北市聯合醫院，於假日加開BNT前兩劑的疫苗門診。

蔡炳坤今參與「2022臺北文學季」開跑活動後接受媒體聯訪，他指出，台北市第3劑疫苗覆蓋率已超過45％，希望市民朋友盡快接種疫苗，才能提升自我保護力，就目前國際趨勢來看，感染Omicron病毒後出現症狀者都是沒打疫苗的人，台灣因大多數人都有打疫苗，大多是輕症。

蔡炳坤說，今日上午市府有檢討中學生（12歲到17歲）的疫苗覆蓋率，這族群恰好是在國高、中階段，目前台北市學籍學生接種率，第一劑已近95％，但用戶籍來算，卻下滑7個百分點至88％，主因是部分學生因跨區就讀他縣市高中，平日大多在外地唸書，假日才北返回家。

蔡炳坤表示，為使中學生戶籍接種率提高，未來只要孩子有需求，台北市將協調聯合醫院加開第1劑、第2劑的BNT疫苗門診， 方便學生就近施打。他說，接種疫苗後，中學生參加校外參觀、畢業旅行也較沒阻礙，若沒接種可能還須做快篩等，呼籲家長多多鼓勵孩子來打疫苗。

在全台拚打第3劑時，不少民眾好奇還能去哪打第1、第2劑。蔡炳坤補充說明，其實只要上衛生局網站，就能看到各大醫院開立的疫苗特別門診，每天有打哪種疫苗、接種哪劑都列得清楚，總結來說是前2劑可到醫院現場掛號，領取施打疫苗的禮券，只有第3劑才是採線上預約。