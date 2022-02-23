回顧2021年大陸全國40個重點城市新籌集的保障性租賃住房已達到94.2萬套。結合今年1月召開的全國住房和城鄉建設工作會議情況來看，2022年大陸住建部將繼續增加保障性租賃住房供給，以人口淨流入的大城市為重點，全年建設籌集保障性租賃住房240萬套（間）。貝殼研究院高級分析師黃卉預計，僅這一部分增量，就將拉動房地產開發投資近3000億元人民幣。

根據《證券時報》報導，在城市推動力道上，西安市近日也發布加快發展保障性租賃住房的實施意見正式對外發佈。合計從2022年以來，全大陸至少已有5個省份、1個直轄市發布類似政策文件。

此外，在整理各地發佈的關於加快發展保障性租賃住房的實施意見後發現，都著重強調要「進一步加強金融支持」。再從去年大陸國務院辦公廳發佈的《關於加快發展保障性租賃住房的意見》，也早預留針對貸款方面的政策空間。

實際上，大陸人行、銀保監會2月8日發佈的《關於保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理的通知》，也正式明確了相關貸款不納入房地產貸款集中度管理的放寬。