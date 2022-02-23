立法院新會期25日開議，考試院24日將審查新進公務人員退撫新制相關法案，預定3月中旬送交立法院審議。外界擔心明年7月新制實施後，將加速退撫基金破產，對此，考試院長黃榮村今天表示，缺口會由政府撥補，不會有破產問題，反而因退撫基金操作績效頗佳，原本預估2045年用罄的基金將會延後。

考試院長黃榮村今天偕考試院副院長周弘憲、考試院祕書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、保訓會主委郝培芝等人舉辦媒體茶敘。

外界關注明年7月新進人員退撫新制實施後，現有退撫基金因減少活水挹注，可能提前破產。對此，周志宏表示，新進公務員會參加新的基金，不再參加原有的退撫基金，在新人加入新制以後，收入會減少，對於基金的影響是慢慢累積。

根據估算，現有退撫基金在新制實施後的半年內會減少4億多元的資金挹注，第二年減少12億元左右，但周志宏表示，因為未來將有政府編列預算撥補、軍人退撫、以及退撫基金近年操作績效優異等資金挹注，加上現有公務人員繳交給基金的提撥率提高，原有基金用罄年限將大幅往後延。

他說，在年改後，退撫基金財務體質已大幅改善，修法草案也增列由政府定期撥補以彌補退撫基金缺口，現任公務人員可以安心。

黃榮村指出，退撫基金沒有破產問題，目前全國約有36萬名公務人員，新進的人員每年約在1萬4000人至1萬5000人，退撫基金原本預計在2045年用罄，但因公保預備金、公教退撫基金收益率，近年在各大政府基金名列前矛，基金用罄年限已往後延。