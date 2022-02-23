嘉義縣民雄鄉薪傳二手書店由退休台北世貿二館館長黃金山返鄉成立，辦理一對一補救教學，翻轉弱勢低成就學生命運，全台知名，補救教學招募中正大學學生作為課輔師資，與中正大學通識中心服務學習合作，透過校方維持課輔師資人數充足、素質齊一，但因課輔老師需求增加，中正大學需要資源挹注辦理培訓，台北龍華扶輪社得知後23日到校捐10萬元，力挺中正大學針對一對一補救教學辦理的培訓課程。

中正大學2016年開始與薪傳二手書店合作校外服務學習課輔計畫，通識中心主任胡維平說，為了提供優良的大學生課輔師資，通識中心服務學習制度也跟著調整，2020年從「校外單位型」改為「認證課程型」合作，因此在校內開設2學分的「課輔知能在補救教學的應用」課程。

胡維平指出，開設這門課程培育素質優良的學生作為薪傳課輔老師，除學校原有的經費外，包括教師聘任鐘點費、學生外出保險等皆需自籌，才能作為一對一課輔班長期後盾。

台北龍華扶輪社社長馮耀賢說，聽取簡報後更明白要完成一對一家教背後需要校方配合，未來將與社員進一步探討如何延續，支持學校培育優秀課輔師資。

補救教學目前除民雄本部外，還新增水上與大林分部，黃金山表示，一學期的師資需求達700多人，幸有中正大學提供穩定課輔師資作為後盾，且因校方開設課程，課輔老師能返校與教授討論教學遇到的問題，提升教學效率佳，小朋友成長效果更加顯著。