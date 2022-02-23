烏俄之間的緊張情勢持續升溫，美國總統拜登認為俄羅斯的行動是「入侵」，即將採取制裁措施。外傳，台灣基於與美日戰略合作，將會配合夥伴有一致地行動，也就是未來若持續惡化，台灣可能祭出包括禁止半導體等科技類產品輸入俄國。

對此，經濟部回應，經濟部會密切關注國際局勢變化，作為國際社會一員，臺灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。另外，經濟部強調，會依照參與國際條約及貿易管制的作為，配合國際夥伴作法修正相關管制措施，同時已盤點半導體產業現況，對目前供應鏈不會產生影響。