三井不動產集團在台第三座outlet台南高鐵站店將於25日正式開幕，由於係台南首座outlet，也讓以美食為榮的台南人大捧場！自上周起逾七成櫃位開賣試營運至今8天吸客近16萬人次，其中平日2萬、假日3萬人；台中港兼台南店總經理藤野隆史23日指出「超乎預期」，如以大台南區人口估量，台南再多一個outlet恐怕有困難。

而目前試賣的台南outlet一期，營業面積1.8萬坪，計有190個品牌櫃位，最大優勢在於位在高鐵台鐵「雙鐵」交通樞紐，吸引年輕族群在試賣期間一批批朝聖，尤其是運動、潮流品牌與餐飲櫃位是排隊人流三大重點，而全台精品業績第三大本營的台南市，首家outlet並無一線國際精品進駐，藤野隆史強調，國際精品對於outlet展店不是通路要就會開，最主要是精品品牌端的outlet展店策略。

根據業者指出，全球精品業對開outlet有潛規則，距離45分鐘之內不可開過季品店，以三井台南outlet高鐵站距離台南市區的精品百貨像是新光三越台南新天地等兩店均在車程20-30分鐘，很難要精品業者在不到30分鐘之內開出outlet店，這點就連以國際精品品牌outlet為主的華泰名品城亦強調「難以複製」，據悉華泰名品城在三井標下台南outlet用地前曾受邀前往評估，但最後未參與競標，目前華泰名品城仍積極於南台灣評估展店，而隨著高雄新光三越outlet「SKM Park」與三井台南outlet店陸續開幕，華泰名品城在台南、高雄等區域還有開outlet新店的空間嗎？業界關注。