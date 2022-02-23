台東縣關山鎮民眾22日晚間捧著蜷縮的保育類野生動物穿山甲至關山派出所。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山鎮民眾22日晚間捧著蜷縮的保育類野生動物穿山甲至關山派出所。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山鎮民眾22日晚間捧著蜷縮的保育類野生動物穿山甲至關山派出所。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

「這是石頭嗎？」民眾22日晚間8點捧著1團物體至關山派出所，經查原來是保育類野生動物穿山甲，值班員警將其暫時安置後，23日上午10時10分交由野灣野生動物保育協會帶回檢查照料，所幸牠並無外傷，未來將擇期野放。台東縣關山警察局呼籲民眾應重視保育，若肆意獵捕、宰殺保育類野生動物最高可處5年、併科100萬元罰金。

關山民眾表示，他22日晚上沿著關山大圳散步，突然看到路中有塊「石頭」，擔心被人踢到、或腳踏車輾過恐造成意外，因此熱心地想將「牠」移至路旁，未料伸手一摸，觸感不像石頭，仔細一看才發現是隻穿山甲，此時天空飄著小雨、溫度低，所以立刻將牠捧著送至關山派出所交由警察處理。

員警先將穿山甲放至桶內安置祛寒，並通知野灣野生動物保育協會，獸醫師江宜倫及環境教育專員詹欣穎23日一早至派出所內檢視穿山甲的健康狀況，所幸穿山甲僅受驚嚇並無外傷，人員將牠裝入籠內帶回悉心照料，待體力及健康狀態恢復後再進行野放。

關山警分局感謝熱心民眾的協助，讓保育類野生動物穿山甲可以再次回到野外生活。警方進一步表示，穿山甲被許多性好野味的民眾視為佳餚美食，且將盔甲鱗片看作具有神奇功效的藥材，皮革又可加工製成皮包、皮鞋等飾品，所以具極大的獵捕誘因。

關山警分局嚴正呼籲，依野生動物保育法第41條，未經中央主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，將處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。

據了解，台灣穿山甲又名台灣鯪鯉，是保育類野生動物，多分布於台灣中、低海拔山區，以螞蟻及白蟻為主食，以長舌黏取吞食，善挖掘，夜行性，白天休憩於洞穴中，夜晚覓食，遇到敵人時會捲曲成球狀，因為獵捕及棲地破壞，目前已極為稀少，呼籲民眾重視保育觀念。