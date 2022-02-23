針對綠營參選人黃偵琳批評，涉賄選風波，高雄青工會副祕書長、左楠區議員擬參選人李昶志要求對方道歉。（柯宗緯翻攝）

國民黨中常委選舉在即，卻爆出換票、賄選傳聞，高雄青工會副祕書長、左楠區議員擬參選人李昶志無端捲入風暴。李嚴正聲明絕無收到任何「東西」，並指選風非常惡劣。孰料，同選區綠營參選人黃偵琳批評，李涉賄選風波，籲選民別投他。對此，李昶志反嗆，混淆視聽，要求黃趕快道歉。

李昶志在私人臉書提及，中常委選舉的選風真的非常惡劣，且還波及他這種不選中常委跟中央委員的人，昨天接到兩通不同的詢問電話，內容大概如下，來電者A問他「B有沒有拿東西給你啊？」李反問？「B拿什麼東西給我？」

A接著說「就某候選人的錢」，李昶志傻眼回，「沒有啊？我跟B已經很久沒見過面，也沒通過電話」，A則提醒他「那你的名字可能被B拿去賣了！」

李昶志強調，原先發這篇文意義，是為捍衛本人的名譽，並沒接到B徵詢的電話，也沒收到B要轉交給他的錢。至於到底有沒有錢這件事情，他完全不知情，卻被謠傳說他有拿，「這種事情非常惡劣，而且破壞我的名譽，特此聲明！」

民進黨左楠區參選人黃偵琳今則在臉書指出，針對捲入賄選風波中，雖李昶志已發文澄清，但不可否認的是，國民黨內買票、送禮等傳統陋習頻傳，這不僅傷害了資源少的年輕參政者，更嚴重傷害民主選舉的風氣。

黃偵琳痛批，國民黨賄選歪風一直存在，是不是沒有買票就不會選舉？希望國民黨還給左楠善良、乾淨的選舉風氣。也相信左楠的鄉親眼睛是雪亮的，不會讓備受爭議的人物，侵門踏戶搗亂我們左楠的民主。

李昶志怒駁，自己說的明明是國民黨內部選舉，黃偵琳卻移花接木說「針對李昶志遭指疑似涉賄選風波，買票、賄選零容忍，請還給左楠乾淨的選舉風氣！」，這種意圖混淆視聽，誤導民眾，只會竹篙湊菜刀。

「連蘋果梨子都分不清的人怎麼參選市議員，請不要汙辱左楠民眾的智商好嗎？」李昶志怒嗆對方，故意說成是他疑似賄選，這種手法非常惡劣，「明明就是你在造謠，破壞乾淨善良的選風，趕快道歉！」，天冷又下雨，還要無端被潑及兩次髒水，打雷下雨，抹黑造謠的人小心囉。