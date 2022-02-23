大陸網路盛傳，上世紀90年代，徐州人口販運猖獗，不料真實案例餘毒猶存。雲南保定1977年次的女子「小花梅」（化名），被拐賣到千里之外的江蘇徐州豐縣，1998年被改名「張X俠」後「嫁」給董X民，隔年生一子，迄2010年又「復育」，迄2020年連生7子女，因精神障礙，被拴在漆黑陰暗房間，過著豬狗不如悲慘生活，淪為洩慾工具和生育機器，經多次檢舉，江蘇省成立調查組，終於查明事實，23日公布調查報告究責。

大陸央視新聞23報導，「豐縣生育八孩女子」事件發生後，江蘇省委和省政府2月17日成立調查組，在江蘇、雲南、河南等地調查，走訪群眾4600餘人次、調閱檔案材料1000餘分。做出通報如下：

關於「豐縣生育八孩女子」身分認定情況：

2022年1月27日，社交網路平台流傳「豐縣生育八孩女子」的相關視訊。經查，涉事女子戶籍登記「楊X俠」，丈夫為董X民，家住江蘇省豐縣歡口鎮董集村（後併入李莊行政村），來自「雲南省福貢縣亞谷村」，經赴雲南會同警方找到同母異父妹妹等親屬，DNA比對得知楊X俠是當地人「小花梅」。

關於小花梅從雲南省福貢縣到江蘇省豐縣過程：

經走訪，小花梅1995年曾嫁到雲南省保山市，1997年離婚後回到亞谷村，回村後言行異常。1998年初被同鄉桑X妞帶至江蘇省東海縣，賣給徐X東5000元（人民幣，下同）。但小花梅於1998年5月上旬失蹤。徐X東還向時X忠索要了2000元「賠償金」。2000年12月，桑X妞、時X忠夫妻二人因其他拐賣婦女兒童犯罪，分別被判處有期徒刑5年和7年。

至於「小花梅」如何從東海縣到豐縣，公安機關調查，是在夏邑縣駱集鄉經營飯店譚X慶、李X玲夫婦，發現流落至此的小花梅，收留一個月後，賣給在飯店附近工地務工的霍X渠、霍X得，二人將她帶回豐縣，經劉X柱介紹，1998年6月轉賣給董X更，給他兒子董X民當媳婦。相關人等已一一落網。

此後，董X民在2000年6月辦結婚證、2011年3月生次子、2020年11月落戶時，分別用「楊X英」、「楊X俠」假名掩護，公安機關按規定將DNA資訊登錄「全國公安機關查找被拐賣／失蹤兒童資訊系統」和「全國公安機關DNA資料庫」比對，卻未比中。

關於小花梅生育八孩情況：

小花梅與董X民共生育8名子女，戶籍資訊顯示，長子董X港於1999年7月、次子2011年3月、三子2012年4月、四女2014年11月、五子2016年5月、六子2017年5月、七子2018年11月、八子2020年1月出生。經委託南京醫科大學司法鑒定所、公安部物證鑒定中心DNA比對，8名子女均與兩人存在生物學親子關係。

調查發現，1999年小花梅生育第一個孩子後，採取了節育措施，至2010年二人未生育，後節育措施失效，2011年至2020年又生育7個孩子。基層計生工作人員在跟蹤管理、服務指導、資訊採集等方面未能認真履行職責，負有失管失察責任。

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