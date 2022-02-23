徐州被拐母親被拴狗鏈「生育八孩」事件，終於引起官方介入，起初豐縣宣傳部還稱「不存在拐賣行為」公然粉飾太平。（摘自網路）

徐州被拐母親被拴狗鏈「生育八孩」事件，終於引起官方介入，起初豐縣宣傳部還稱「不存在拐賣行為」公然粉飾太平。（摘自網路）

雲南保定精障女子「小花梅」1998年21歲被拐賣到江蘇徐州豐縣，到2020年連生8子女，被拴在漆黑陰暗房間，過著豬狗不如悲慘生活，淪為洩慾工具和生育機器，經多次檢舉，江蘇省成立調查小組，終於查明事實，23日公布調查報告，除人口販運、私刑拘禁董X民一干人等移送法辦外，豐縣黨委書記婁海以降縣鎮村涉及戶口、公安、計畫生育、精神病患照顧等各級行政主管與承辦人員17人，也給予撤職、開除黨籍等黨政處分。

公安機關1月31日以涉嫌非法拘禁罪對董X民立案偵查。據董X民親屬和村民證人證言、勘驗檢查、司法鑒定、書證、鐵鍊等物證以及董X民的供述，2017年以來，董X民在小花梅發病時對其實施布條繩索捆綁、鐵鍊鎖脖，有病不送醫治療等虐待行為。2月18日，公安機關以涉嫌虐待罪對董X民提請檢察機關批准逮捕。22日，豐縣人民檢察院經依法審查認為犯罪嫌疑人董X民虐待家庭成員情節惡劣，以涉嫌虐待罪依法批准逮捕。公安機關將對涉案犯罪事實，包括涉嫌收買被拐賣婦女等犯罪開展偵查取證工作。

豐縣人民檢察院22日，對犯罪嫌疑人桑X妞、時X忠，以涉嫌拐賣婦女罪依法批准逮捕。公安機關將對涉案犯罪事實繼續開展偵查取證工作。

對犯罪嫌疑人徐X東、劉X柱、霍X渠、霍X得、譚X慶、李X玲，公安機關已立案並採取刑事強制措施，繼續開展偵查取證工作。

紀檢監察機關審查調查，責令徐州市委和市政府作出深刻檢討，對有關責任單位和責任人員依規依紀依法作出處理：

豐縣縣委書記婁海，撤銷黨內職務、政務撤職處分。

豐縣縣委副書記、縣長鄭春偉免去黨內職務，責令辭去縣長職務。

豐縣縣委宣傳部部長蘇北免職。

豐縣人大常委會副主任孫寸賢，在擔任豐縣副縣長期間失管失察，政務降級處分。

徐州市婦聯副主席高偉、豐縣歡口鎮黨委書記徐善修、副書記、鎮長邵紅振接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查，並被採取留置措施。

豐縣縣委統戰部三級主任科員陳修峰留黨察看一年、政務撤職處分。

豐縣公安局四級高級警長程言偉、豐縣信訪局副局長殷憲方，黨內嚴重警告處分。

豐縣公安局歡口派出所所長渠輝，開除黨籍、政務撤職處分。

豐縣歡口鎮綜治辦史瑞紅，開除黨籍、政務撤職處分。

豐縣歡口鎮原民政助理于法貞，開除黨籍處分。

豐縣歡口鎮計生站於秀娟，政務撤職處分。

豐縣歡口鎮李莊村黨總支書記、村民委員會主任李勁松，開除黨籍處分，責令辭去村民委員會主任職務。

豐縣歡口鎮李莊村村民委員會前主任董正培，開除黨籍處分。

豐縣歡口鎮李莊村黨總支副書記董青華，撤銷黨內職務處分。