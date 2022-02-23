信義區指標性豪宅琢白又見交易，神秘楊姓女富豪以5億7168萬買下23樓兩戶，平均單價214萬，歌林集團家族則以僑外資公司「天母投資」以2億9188萬，買下8樓戶，平均單價202萬，依舊讓琢白站穩兩百萬身價。

台灣房屋統計2021年信義區億級豪宅交易量，其中「琢白」以8筆居冠，榮登年信義區最賣豪宅，總銷達29.1億，平均單價206萬；「冠德信義」則以5筆居次，總銷達18.2億，平均單價197.8萬；而信義新科豪宅王「首席公館」則4筆居季軍，平均單價269萬，總銷13.8億。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，琢白樓高31層，是由普立茲克建築獎大師設計，潛銷時雖遇到房市交易低潮，但2018年完工後整棟潔白的外觀獨樹一格，在信義區屬於時尚精品級豪宅，吸引不少年輕富豪、外資或港澳、外籍人士目光，亦不乏無貸款交易，吸外資能力超強！去年25樓交易單價215萬，和最低價5樓和7樓200萬來看，最新兩筆交易都算在行情之內，也讓琢白穩居200萬俱樂部身價。

張旭嵐指出，近年豪宅市場偶見僑外資公司蹤影，也就是外國人或華僑投資人在本國所設立公司，顯示不少海外資金回台布局，而這些僑外資公司都是在台灣是有合法登記的公司法人，因此以新版房地合一稅，兩年內一樣是45%，二到五年35％，逾五年則降至20%，在處分不動產時，比外資公司逾兩年還要35%來得划算。

台灣房屋信義101特許加盟店店東向秦毅表示，「冠德信義」因坐落博愛國小、興雅國中的南側靜巷，所以雖然坐落商貿繁榮的信義計劃區內，但仍保有舒適清靜的住家環境，且該案的B、C區有面對興雅國中、松德公園的景觀優勢，享有開闊視野與寬廣棟距，全案又採一層一戶的純住宅規劃，可確保住戶隱私，每戶並配有3個車位，方便住戶及私家貴賓使用，加上區段屋齡5年內的新供給不多，使該案因此深受大戶買家的青睞，成為近年信義計劃區的熱門豪宅之一。