亞系外資針對股后信驊(5274)出具最新研究報告，看好信驊股價波動為短期現象，長期依舊是伺服器、數據中心成長趨勢的主要受益者，故重申信驊買進評等、目標價3900元。

信驊今日股價收在2675元，股價自2月10月起歷經一波走跌，自高點3370元一路向下修正。

亞系外資表示，信驊近期股價出現修正恐是因為市場對於升息的憂慮加劇所致，也使得信驊股價表現相對台股加權指數較弱。再者，雖然英特爾提到Eagle Stream將於3月開始批量發貨，根據對於通路的檢查顯示，大規模的量產恐要等到下半年，這也應該是拖累股價的原因之一。此外，據悉信驊有可能對股東配發1元的股票股利，屆此增加自由流通量和流動性，但這可能導致10%的股份稀釋，儘管如此，由於所有股東都享有股票分紅權，對現有股東權益無影響。

亞系外資表示，長期伺服器上升趨勢穩健，上游英特爾和下游CSP、ODM等廠家近期的電話財報會議均釋出服務器和數據中心的需求強勁，而信驊在該領域享有高達70%的市占率，勢必將成為該趨勢的主要受益者。此外，預計信驊有機會自台積電(2330)取得更多產能支持，因此，預測信驊BMC(遠端控制晶片)產品銷售額在2022年、2023年成長34%、18%，各佔比信驊收入的93%、91%。

亞系外資表示，在新平台發布的推動下，信驊將享有更高的毛利率和和ASP，信驊新的BMC系列具有更高的ASP和毛利率，且英特爾Eagle Stream也將於下半年進入量產階段，預計信驊來自AST2600系列的營收占比降自2021年的7~8%增加到2022年的20%，且毛利率較高的非BMC產品也將持續對產品組合優畫作出貢獻，整體來說，重申信驊買進評等、目標價3900元。