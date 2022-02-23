高雄前鎮科技產業園區前瞻大樓23日完工啟用，創下公部門推動產業園區更新首例，新增總樓地板面積約2.5萬坪產業空間，已吸引7家大廠投資逾百億元進駐，預計5年內園區產值可達1200億元，創造2.6萬個就業機會，並帶動供應鏈1000億元以上週邊效益，促進大南方產業升級轉型。

前鎮科技園區前瞻大樓23日正式落成啟用，吸引7家大廠投資逾百億元進駐。(高雄市經發局提供)

今日前瞻大樓落成啟用儀式，包括經濟部部長王美花、高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經發局長廖泰翔、加工處長楊伯耕、立法委員賴瑞隆、林岱樺及高雄市議員陳致中與多家企業代表均到場參與，並與進駐廠商代表共同為大樓揭牌及植樹留念。

王美花致詞時指出，前鎮科技園區前瞻大樓計畫是公部門推動產業園區更新首例，肯定加工出口區遠見，積極爭取前瞻計畫24億元進行改造，本次共有廠房、辦公大樓及停車場等3棟大樓完工，並騰出1.4公頃讓晶傑達建廠，預估5年內前鎮科技園年產值將從700億增加到1200億元。

陳其邁強調，前鎮科技園區在所有科技園區及科學園區來說，交通跟地理位置都是最好的，離機場、高速公路都近，又位於港口內，最方便連結到全球的供應鏈體系，園區內光電、封測及生化廠商群聚，未來市府也會與中央合作當廠商最強的後盾，不論是都市計畫、人才媒合及行政作業上都全力支持。「投資高雄正對時，把握中美貿易戰及全球供應鏈重組的時機，打造高雄成為全球先進半導體製程中心及亞洲高階製造中心。」

經濟部長王美花表示前鎮科技園區前瞻大樓計畫是公部門推動產業園區更新首例。(高雄市經發局提供)

經濟部加工處長楊伯耕指出，近來推動前鎮科技產業園區用地週轉，爭取前瞻計畫更新老舊標準廠房，興建地下1層、地上7層建築，以廠房立體化創造區中區以達實際擴區效益，後續第2期規劃拆除園區北基地5棟老舊廠房，導引民間資金興建廠房，完工後總樓地板面積將擴增5.5倍，除優先滿足既有廠商擴廠需求，也將開放新廠商投資進駐。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，前瞻大樓目前有瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技、樂業生技、錦聿科技及美商安天德百電等7家廠商進駐，投資額逾百億元，預估5年內前鎮科技園年產值達1200億元、創造2.6萬個就業機會，不僅大幅提升南部產業競爭力，也將串聯亞灣5G AIoT創新園區，成為全球先進半導體製程及高階製造中心重要基地，帶動大南方產業升級轉型。