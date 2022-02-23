高雄前鎮科技產業園區前瞻大樓23日完工啟用，創下公部門推動產業園區更新首例，新增總樓地板面積約2.5萬坪產業空間，已吸引7家大廠投資逾百億元進駐，預計5年內園區產值可達1200億元，創造2.6萬個就業機會，並帶動供應鏈1000億元以上週邊效益，促進大南方產業升級轉型。
今日前瞻大樓落成啟用儀式，包括經濟部部長王美花、高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經發局長廖泰翔、加工處長楊伯耕、立法委員賴瑞隆、林岱樺及高雄市議員陳致中與多家企業代表均到場參與，並與進駐廠商代表共同為大樓揭牌及植樹留念。
王美花致詞時指出，前鎮科技園區前瞻大樓計畫是公部門推動產業園區更新首例，肯定加工出口區遠見，積極爭取前瞻計畫24億元進行改造，本次共有廠房、辦公大樓及停車場等3棟大樓完工，並騰出1.4公頃讓晶傑達建廠，預估5年內前鎮科技園年產值將從700億增加到1200億元。
陳其邁強調，前鎮科技園區在所有科技園區及科學園區來說，交通跟地理位置都是最好的，離機場、高速公路都近，又位於港口內，最方便連結到全球的供應鏈體系，園區內光電、封測及生化廠商群聚，未來市府也會與中央合作當廠商最強的後盾，不論是都市計畫、人才媒合及行政作業上都全力支持。「投資高雄正對時，把握中美貿易戰及全球供應鏈重組的時機，打造高雄成為全球先進半導體製程中心及亞洲高階製造中心。」
經濟部加工處長楊伯耕指出，近來推動前鎮科技產業園區用地週轉，爭取前瞻計畫更新老舊標準廠房，興建地下1層、地上7層建築，以廠房立體化創造區中區以達實際擴區效益，後續第2期規劃拆除園區北基地5棟老舊廠房，導引民間資金興建廠房，完工後總樓地板面積將擴增5.5倍，除優先滿足既有廠商擴廠需求，也將開放新廠商投資進駐。
高雄市政府經發局長廖泰翔表示，前瞻大樓目前有瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技、樂業生技、錦聿科技及美商安天德百電等7家廠商進駐，投資額逾百億元，預估5年內前鎮科技園年產值達1200億元、創造2.6萬個就業機會，不僅大幅提升南部產業競爭力，也將串聯亞灣5G AIoT創新園區，成為全球先進半導體製程及高階製造中心重要基地，帶動大南方產業升級轉型。
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