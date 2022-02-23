桃園市楊梅區在今年1月10日發生一起肇事逃逸的死亡車禍，32歲韋姓駕駛，開著權利車在清晨高速行駛撞上80歲宋姓老翁，他因為身揹5案通緝不想被警察抓，竟沒有下車查看隨即逃逸，老翁被巡邏警方發現送醫，最後傷重不治，警方經過1個多月追查，前往屏東一處民宅攻堅，當場將韋男逮捕歸案。

楊梅警方表示，在今年1月10日清晨4時43分，80歲宋姓老翁獨自徒步行經楊梅區楊新路及大成路口，在穿越馬路時遭到一輛自小客車高速撞上，肇事駕駛並未下車查看加速逃逸。員警組成專案小組調查肇事車輛，經過1個多月的追蹤，終於查到肇事駕駛為32歲韋姓男子，他因身負5案通緝，加上知道自己撞到人，所以逃到屏東市的一處民宅躲藏。

楊梅警方鎖定韋男藏匿地點後向屏東地方法院聲請搜索票，於22日上午8時55分許，會同桃園市警局特勤中隊前往攻堅，當場將韋男逮捕。韋男落網時辯稱，自己有5條通緝怕被關到死都還不能出獄，知道自己有撞到人，但不知道人已經死了，全案依詐欺、重傷害通緝及肇事逃逸致死罪嫌移送偵辦。