姐姐為情受困，妹妹挺身而出結果卻神展開？一名女子在網路上發文，稱她為照顧失戀的姐姐，便讓其搬來家附近，方便就近關懷，豈料，卻發現姐姐疑似喜歡上她老公，還經常在家不穿內衣閒晃，把她搞到快精神耗弱，甚至還夢見姐姐懷上老公的孩子，讓她超級崩潰。

一名女子在社群平台Dcard發文，貼文被分享至臉書粉絲團，標題寫下「姐姐好像喜歡我老公...」，她說自己有個相差2歲的姐姐，但姐姐與交往多年男友分手後備受打擊，基於幫助的心情，便要姐姐搬來北部租屋，方便就近照顧，而姐姐剛搬來時，若遇上無助的情況，老公都會出手幫忙，沒想到姐姐卻疑似對老公產生好感，就連看老公的眼神都變了。

她接著說有次3人在家小酌，她因要陪女兒睡覺先行離席，結果在房間內竟聽到姐姐向老公哭訴「為什麼妹妹都可以找到這樣的男人，我卻沒有」，老公便好好的安慰姐姐，換成只有她在場時，姐姐卻表情正常，裝沒事；她一直認為姐姐會在喜歡人的面前用哭裝弱，類似的情況一再發生，而且姐姐對她都是「獅子吼」，面對老公時卻嗲聲嗲氣；姐姐要出門買東西時，會問老公喜歡吃什麼，對她卻不理不睬，讓她非常無奈。

原PO無奈表示，姐姐最近變本加厲，來住她家時，經常當著老公的面，不穿內衣在家走動，詢問之後姐姐卻表示「沒注意到老公在場」；且，姐姐都是趁老公在家時才願意過來，讓她忍不住開始猜測，若姐姐主動送上門，老公會不會因此外遇？甚至還壓力大到夢見姐姐懷了老公的孩子，讓她都快瘋了。

貼文一出網友紛紛開玩笑表示「又是老公又是姐夫，不覺得很刺激嗎？」、「原來SOD演的都是真的」、「請神容易送神難了」、「姐妹丼的概念」、「哈哈哈哈 很有日片劇情的感覺」、「先帶老公去結紮」；也有好心的網友說減少姐姐與老公接觸的機會，已後老公在也要跟姐姐說不在，也要她趕緊幫姐姐介紹新朋友認識。

一名女子表示幫忙失戀姐，竟發現姐姐在家不穿內衣，老公的神情也不一樣，讓她非常的煩惱；暖心網友建議快介紹新男生讓姐姐認識。（示意圖/shutterstock）

一名女子表示幫忙失戀姐，竟發現姐姐在家不穿內衣，老公的神情也不一樣，讓她非常的煩惱；暖心網友建議快介紹新男生讓姐姐認識。（翻攝自臉書Dcard粉絲團）

一名女子表示幫忙失戀姐，竟發現姐姐在家不穿內衣，老公的神情也不一樣，讓她非常的煩惱；暖心網友建議快介紹新男生讓姐姐認識。（翻攝自臉書Dcard粉絲團）

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