經濟部23日公布工業生產統計，1月工業生產指數來到138.97，為歷年單月次高，年增10％，為連續24個月正成長，其中製造業指數為142.42，同為歷年單月次高，年增10.69％，也是24紅。

統計處指出，在農曆春節假期及生產淡季效應下，月減1.17％，惟受惠農曆年前備貨效應、終端消費需求活絡，以及新興科技應用持續擴展，激勵半導體產能滿載，仍較去年同月增加10.69％，為連續第24個月正成長。

在資訊電子產業方面，電子零組件業年增21.22％為主要貢獻來源，在5G、高效能運算、物聯網等相關晶片需求強勁下，帶動晶圓代工產能滿載，致積體電路業年增27.21％，加上液晶面板及其組件業因大尺寸面板業者積極開拓商用、工控、健康醫療等產業領域而年增14.55％；電腦電子產品及光學製品業年增5.01％，主因供應鏈瓶頸逐步改善，以及資料中心持續擴展基礎網路設施，帶動網通設備、電腦設備零件等增產，惟行動裝置鏡頭仍呈減產，抵銷部分增幅。

傳統產業中，機械設備業因半導體、5G 基礎建設、自動化設備等需求 續增，年增12.97％;基本金屬業因應春節調節庫存，加上鋼鐵大廠設 備進行維修而年減13.71％；化學原材料業年減6.74％，主要受到防疫產品需求趨緩，部分烯烴廠與下游業者同步停機檢修所致；汽車及其零件業在上年同月多款新車熱銷墊高比較基數，以及缺料干擾下年減 4.28％。