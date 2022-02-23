水果甜點品牌微熱山丘推出全新食玩甜點「山丘芭娜娜」，特選南投山蕉為主食材，期待繼鳳梨後，再次以台灣代表水果為帶來耳目一新的好滋味。因應疫情市場結構變化，許多品牌將市場重點放回國內，微熱山丘跳脫以往特定時間點的伴手禮，轉向著眼日常生活甜點，「山丘芭娜娜」作為咖啡品嚐情境的最佳搭配，為微熱山丘打開下一個10年的新篇章。

此外，看好台灣咖啡市場一年800億元商機，為新品「山丘芭娜娜」找到最合適的中深烘焙的咖啡風味，為時常在生活中出現的午茶時刻送上最佳組合，深化經營日常甜點市場，藉此品牌產品線亦將更加完整。微熱山丘新品「山丘芭娜娜&8號咖啡組合」於台北民生公園門市搶先限量啟售，也同步開放台灣官網限量預購。

從年節送禮、旅遊伴手禮到日常搭配茶食甜點，微熱山丘真實美味的甜點，成為拉近人際關係的重要媒介，「滋養關係的味道」也成為微熱山丘品牌最貼切的描述。

過去微熱山丘所生產的鳳梨酥、蘋果酥，被視為伴手禮的最佳選擇，但在年節之外，無論是犒賞自己或與朋友相聚的輕鬆時刻，都希望也能讓微熱山丘的甜點為民眾帶來小小的幸福感。過去微熱山丘的消費群中，僅有約3成為台灣消費者自用，但過去兩年由於疫情影響，少了觀光客的挹注，微熱山丘也藉機開始轉型，開拓自用及日常食用導向的產品。然而在轉型的過程中，如何掌握「變」與「不變」的完美平衡，既能為消費者帶來驚喜，又不致於失去品牌核心精神，天秤兩端的拿捏是轉型之路上最難解決的課題。

為讓微熱山丘的甜點走進大家的日常生活中，必須讓產品品項更為豐富，年輕團隊也著手思考更多日常甜點的可能性，例如改良舊有的《蜜豐糖脆蛋糕》，進而催生出《蜂蜜脆蛋糕》，從條狀切割的產品、包裝都更加貼近一般日常甜點的品嚐情境。《山丘芭娜娜》更是從產品開發、包裝、行銷策略都徹底從「滋養日常生活關係」的角度出發。

甜點要走進日常生活場景，與飲品的搭配就不可少，為此微熱山丘根據山蕉內餡與格子餅乾的特性，搭配最合適的咖啡豆種與烘焙程度，推出品牌咖啡「8號咖啡」，搭配品嚐不僅讓「山丘芭娜娜」在口感與風味上都將更具層次。「山丘芭娜娜&８號咖啡組合」的推出，為大家呈現最佳的品嚐建議。