犯下慘絕人寰的華山分屍案凶手陳伯謙，最高法院23日判處他無期徒刑確定，陳伯謙獲逃死定讞，引發軒然大波。媒體今詢問法務部長蔡清祥，是否因為法務部不執行死刑，導致法院不判死？蔡清祥表示，由於死刑定讞的38名死刑犯，目前均各自提起釋憲、非常上訴、再審程序，法律程序尚未完成，法務部無法執行，而非法務部不執行死刑，至於法院要不要判死刑？是法院依個案審酌，法務部予以尊重。

蔡清祥表示，目前法務部列管判決死刑確定者 有38人，但這38人目前都有提起司法院大法官會議解釋，部分人有提起非常上訴、再審，因此法務部只能依法來執行，在法律上程序還沒有走完前，案件沒辦法送到法務部執行。

蔡清祥說，這些案件都還在持續進行中，法務部並沒有擺著不處理。法務部必須按照法律的規定執行死刑，法務部依照規定，必須審核死刑定讞案件，有沒有聲請大法官會議解釋、聲請非常上訴、聲請再審、有沒有經過赦免，甚至有沒有合乎聯合國兩公約裡面的精神狀況、心理狀況。

他強調，這些法律程序都在進行中，並不是法務部不執行，法務部都是照程序在走，如果程序都走完了，送到法務部簽核，自然就會按照程序審核、簽核，但是目前的程序都還在進行當中，法務部並沒有說刻意不執行。