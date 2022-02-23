香港財政司司長陳茂波今(23日)在發表2022／2023年度財政預算案時表示，由香港證監會、香港交易所及金融管理局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，提出了詳細的實施建議。

陳茂波並指，工作小組將展開籌備工作，並與大陸監管當局和相關機構協商。

陳茂波指出，香港政府將提供配套措施，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。

他亦指，香港亦正與大陸監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施，例如逐步放寬額度，擴大可投資產品範圍，增加參與機構數目，完善銷售安排等。

陳茂波表示，未來會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。