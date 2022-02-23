知名書法家暨詩人許悔之使用稻稈為今年文學季主題「運轉日常」題字。（北市府提供）

2022台北文學季將在3月5日登場，今同步開放本月講座活動報名，今年主題為「運轉日常──我城儀式風景」，系列活動將一路開跑到6月9月，由「運轉日常‧城市朝聖」講座搶頭香，「城市朝聖之路」走讀、「讓閱讀成為日常」市圖好書展、「文學療癒場」特展及文學閱影展等豐富活動接續登場，邀請民眾走入作家日常生活中的儀式性活動。

台北市副市長蔡炳坤指出，今年的台北文學季相當多元，範圍含括文學、音樂及戲劇，希望讓經歷疫情的人們，都能因文學季得到心靈層面的感動，珍惜擁有的生活。

蔡炳坤說，本次活動有2大特色，首先是邀請香港知名作家陳冠中拍攝紀錄片，並規畫5場系列講座與線上讀書會，從創作人、媒體人與電影人3大方向切入，讓不同世代與地域的創作者相互交流；除實體活動外，今年還加入線上聊天室、直播、podcast等互動方式，相當多元。

今年台北文學季講座主題多元，共計有「通過身體」、「通過信仰」、「通過創作」、「通過感官」4大類型，講師群有蔡璧名、曾寶儀、吳若權、陳雪、葛大為、蔡珠兒、張西等30名作家，今年特別邀請「好好笑女孩劇團」，藉由生動文學情境劇，重新演繹作家們的私人儀式；今年校園場邀請作家彭樹君、劉中薇、栗光與學子以輕鬆活潑的方式面對面交流。

走讀活動則安排「城市朝聖之路」，帶民眾走訪北市指南宮、各區天后宮、教堂、清真寺等，以歷史、宗教、心靈、文學，結合聲音與線上機器人遊戲，深入爬梳城市的宗教文化紋理。

「讓閱讀成為日常」市圖好書展，將精選相關書單供讀者參考。「文學療癒場」文學特展則預計於3月26日至4月24日在剝皮寮歷史街區展出，提取澡堂元素，轉換成空間設計，將展場設計成一個大的澡堂，同時以作家為對象，透過「田野問卷」蒐集49位作家的日常儀式。

壓軸的「台北文學‧閱影展」則會於於5月27日至6月9日在光點台北登場。今年適逢法國文豪馬塞爾‧普魯斯特逝世百年，及希臘電影大師安哲羅普洛斯逝世10週年，將以2位在文學、電影都被譽為時間探索大師的創作者為主題，藉由他們對時間思索與藝術的再現，帶領觀眾領略文學和影像如何鏤刻時間與記憶的創作魅力。

台北市文化局指出，台北文學季3月份登場的講座、走讀活動，即日起民眾可至官網報名參加（literature.festival.taipei），現場亦將保留部分名額予民眾，參與的讀者有機會拿到各項好禮。更多活動資訊請鎖定台北市文化局─設計台北粉絲頁(www.facebook.com／taipeidesign) 或台北文學季粉絲頁(www.facebook.com／Literature.Taipei)。