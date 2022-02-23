曾寶儀（右）和Lulu主持默契絕佳。（羅永銘攝）

曾寶儀和Lulu（黃路梓茵）攜手主持公視旗艦音樂綜藝節目《姐妹們的音樂萬萬歲》，默契絕佳，真性情也展現無遺，常被特別來賓感動到忍不住飆淚。2人今（23日）接受媒體平訪，去年7月大方認愛「萬秀洗衣店」金孫張瑞夫的Lulu，卻低調避談男友，問及感情狀況，卻以「我是《單身豬隊友》」回應，令人好奇小兩口的感情是否生變。

入圍6次金鐘主持的Lulu這次主持公視金獎節目，有信心順利敲響金鐘嗎？，她笑說想到維基百科寫她是「入圍最多但從未獲獎的主持人」，自嘲：「這是茅與盾的大對決，因為《音樂萬萬歲系列》常得獎，而我無一獲獎，這是很棒的測試。」曾寶儀要大家別給Lulu壓力，但手握《姐妹們的音樂萬萬歲》、《綜藝大熱門》、《聲林之王》、《婚禮歌手》等節目的Lulu，仍忍不住喊話：「做這麼多節目，至少給我幾個（獎）吧！」

她去年購入市值6000萬、約60坪的新房，正陸續搬入新家中，她說吳宗憲先送上卡菈轟天雷當入厝禮，至於男友張瑞夫有送什麼嗎？Lulu沒正面回應，僅說：「沒有，我已經跟很多朋友要很多禮物了。」媒體追問她現在的感情狀態，她拿之前演的舞台劇回：「我是《單身豬隊友》。」又說「現在身邊都是姊妹們在陪我」，低調避談張瑞夫，疑似感情生變。

而曾寶儀21日歡慶49歲生日，驚覺活快半個世紀，也讓許多人不相信她已快50，她分享凍齡祕訣是「多跟年輕人相處」，表示去年不管是做網路節目《我們回家吧》或出書、跟Lulu一起做節目，讓她感覺活在年輕狀態，認為「年紀說實在的就是身分證上的一個數字，要活在什麼樣的狀態，你自己可以決定」；至於如何維持好膚質，她說：「一定要做清潔，不管錄影再晚一定要做好清潔，一定要睡很飽，我覺得女生一定要好好睡覺。」

公視自製旗艦音樂綜藝節目《音樂萬萬歲》系列，將於3月20日起，每周日晚9點推出全新一季節目《姐妹們的音樂萬萬歲》。製作人張硯表示，曾寶儀與LuLu一直是女性主持人口袋名單，而且2位私交甚篤，相信這次首度嘗試跨世代全新組合，會讓觀眾耳目一新。