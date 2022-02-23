大陸外交部發言人華春瑩23日主持例行記者會。有記者提問，台灣將烏克蘭問題同台灣問題相比，有人說，不要使今日之烏克蘭成為明日之台灣。華春瑩認為，台灣當局有些人藉烏克蘭問題來蹭熱點和碰瓷是不明智的行為。台灣的確不是烏克蘭，台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。

華春瑩強調，一個中國原則是公認的國際關係準則，台灣的和平取決於海峽兩岸關係的和平發展，而不是搖尾乞憐指望外部勢力售賣武器或者提供軍事支援。台獨只能是死路一條，對此任何人都不應該有任何的誤解或者誤判。

華春瑩說道，注意到烏克蘭危機發生以來，有一些人總是要提到台灣，他們的一些評論充分暴露出來，他們對台灣問題的歷史缺乏最起碼的瞭解。願藉這個機會多說幾句，做些知識的普及：

台灣問題是由於當年內戰而產生的，海峽兩岸由於當年的內戰存在政治對立，但是中國的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這是台灣問題的現狀。提醒大家注意的是，今年其實是尼克森總統訪華50周年紀念。在1972年2月尼克森總統訪華的時候，雙方在上海發表了中美聯合公報，標誌著中美關係走向正常化。

在《上海公報》中關於台灣問題有非常重要的論述。美國方面聲明，中美兩國的社會制度和對外政策有著本質的區別，但是雙方同意，不論社會制度如何，都應該根據尊重各國主權和領土完整，不侵犯別國、不干涉別國內政、平等互利、和平共處的原則來處理國與國的關係。美國方面在《上海公報》中還聲明，美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為，只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議，重申對由中國人自己和平解決台灣問題的關心，確認從台灣撤出所有美國武裝力量和軍事設施的最終目標。在此期間，美方將隨著這個地區緊張局勢的緩和，逐步減少它在台灣的武裝力量和軍事設施。

在1982年8月17日，兩國政府發表的《八一七公報》 中，美方政府是這樣聲明的：美國政府非常重視與中國的關係，並重申無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國內政，也無意執行「兩個中國」或「一中一台」的政策。美國政府聲明，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

「這是我想藉這次機會向大家普及一下關於台灣和美台之間交往的一些歷史的事實。大家可以對照看一看，美方到底是不是信守了承諾，聯繫在這個世界裡發生的一系列的事情看看，我相信這個有助於幫助大家瞭解台灣問題。」華春瑩說，在這個問題上想奉勸有些人，包括台灣一些人士，千萬不要對台灣問題有任何的誤解誤判。