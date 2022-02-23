施男遭辣椒水強制壓制，雖然眼睛口鼻劇烈疼痛，但嘴巴停不下來持續辱罵警方，隨後被帶到埔里榮總清洗眼部。（警方提供／吳建輝南投傳真）

南投埔里一名施姓男子日前到埔里一處美容院喝酒消費，酒後失控與店家發生糾紛起衝突，店家無奈只能報警，警方到場後施難不但不收斂，還拉扯怒罵警方，警方只好使用強制力噴辣椒水壓制。（警方提供／吳建輝南投傳真）

南投埔里一名施姓男子日前到埔里一處美容院喝酒消費，酒後失控與店家發生糾紛起衝突，店家無奈只能報警，警方到場後施難不但不收斂，還拉扯怒罵警方，警方只好使用強制力噴辣椒水壓制，但施男嘴巴仍不乾淨，持續怒罵警方，最終遭警方上銬帶回派出所，才結束這場鬧劇，訊施男遭警方依妨害公務移送南投地檢署偵辦。

據了解，52歲的施姓男子，21日凌晨5點到信義路上的美容院唱歌喝酒消費，直到7點半店家將打烊關門，許姓店員上前告知後，施男疑似因想要繼續喝酒不願離開，因此對於店員表明打烊一事心生不滿，竟拿起酒瓶作勢攻擊店家店員，還打開瓦斯爐恐嚇店員要求繼續讓他消費。

警方表示，接獲民眾報案到場後，施男仍相當不受控，情緒高漲在店內大事破壞，甚至出口辱罵、攻擊警方，連警方的眼鏡都被打掉在地上，因此使用辣椒水強制壓制，雖然眼睛口鼻劇烈疼痛，但嘴巴停不下來持續辱罵警方，隨後被帶到埔里榮總清洗眼部。

但施男到醫院再度失控，破壞醫院設備，還捶打病床等，最後被警方壓制在地上，上銬予以管束，施男被帶回派出所後，直到下午酒才清醒，對於自己的所作所為斯還沒有悔意，在製作閉路時辯稱是因為警方噴辣椒水讓他很不舒服，才會失控襲警。

警方強調，施男必須為自己脫序行為付出代價，目前防疫規定仍為二級警戒，依規定「外出應全程佩戴口罩」，就是因為沒依規定戴口罩口鼻才會被辣椒水嗆到，除了不舒服之外還要因違反防疫規定再多加一條罰則，而全案訊後將施男移送南投地檢署偵辦。