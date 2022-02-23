台中市865路公車即日起改道原6506路路線，從豐原發車經埔里、合歡山至梨山。（台中市交通局提供／王文吉台中傳真）

公路總局前進指揮所評估中橫便道搶通至少需5日曆天。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

巨石重砸中橫便道路面，公路總局持續清整橋面坑洞，希望趕在26日下午搶通。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

中橫便道17k＋200路段受連日雨勢影響，巨石自高處崩落擊損橋梁，造成道路雙向阻斷，公路總局谷關工務段評估最快228連假前搶通。維持大梨山大眾運輸服務，台中市交通局宣布865路公車即日起改道原6506路路線，由豐原經埔里至梨山，沿線停靠豐原、東勢及梨山等3站。

中橫便道17k＋200路段橋樑遭巨石重砸，路面也被砸出天坑，公路總局前進指揮所評估搶通至少需5日曆天，目前已裂解清除巨石，持續清整橋面坑洞，希望26日下午搶通，屆時僅供小型車通行，至於大型車部分，因橋梁結構變形嚴重，可能朝打設溪床便道或其他可行方案。

交通局長葉昭甫表示，為維持大梨山大眾運輸服務，交通局協調台中區監理所、南投縣政府、花蓮縣政府及豐原客運等，即日起865路公車改道行駛原6506路路線，從豐原發車經埔里、合歡山至梨山，豐原端發車時間為上午9時10分，梨山端發車時間為上午8時40分。

865路公車調整後路線番號為「865臨」，沿線停靠豐原客運豐原站、東勢站及梨山等3站，市民搭乘「865臨」仍享刷卡10公里免費及上限10元優惠，後續將視中橫便道道路恢復及安全情形，再決定調整回原行駛路線。

葉昭甫說明，受865路公車調整行駛動線及考量駕駛員工時等因素，866區1班次時刻調整為福壽山農場端上午8時15分及梨山端下午3時30分；866區2班次則全部停駛；866區3班次時刻調整為天池達觀亭端上午8時及福壽山農場端下午3時45分。866路班次則維持天池達觀亭端下午4時40分及武陵農場端上午6時30分。

交通局呼籲，民眾如有至梨山需求，請事先作好行程規劃，並建議乘車前可利用台中公車APP及公車動態資訊系統查詢公車即時資訊。