寒流又連日降雨，雲林漁民下水防延遲性災損。（張朝欣攝）

寒流來襲加上連日降雨，雲林沿海地區漁民除了防寒害，也針對魚塭水質、鹽度加強管控，23日漁民表示這幾天魚塭水約10度，水面上約11度，虱目魚還不致於凍斃，但有一些體型較大的虱目魚，因腹部脂肪多出現凍傷情況，未來幾天須持續觀察，可能出現延遲性災損。

雲林沿海台西、麥寮、四湖、口湖養殖許多虱目魚，這波寒流來勢洶洶，讓漁民想起2016年霸王寒流虱目魚幾乎全軍覆沒，2021年1月寒流也造成超過5成損失，所以大家嚴陣以待，不少漁民徹夜守在魚塭旁，忍著嚴寒隨時因應各種情況。

台西鄉丁姓漁民表示，這幾天守在魚塭旁的小工寮，因為低溫加上下雨，塭水的溫度與鹽度、酸鹼度會有大幅度變化，必須隨時監控。另外，由於天冷各家戶用電量大增，隨時會出現跳電情況，一旦馬達無法抽水，便可能造成大災損，所以只要一跳電，便馬上通知台電搶修。

丁姓漁民說，小型虱目魚因體弱容易凍傷，大型虱目魚則因腹部脂肪過多，天冷便結成脂肪塊而受傷，外表看不太出來，若天氣轉晴出太陽水溫上升，還可能救得回來，一旦長時間低溫，就會慢慢死掉，出現延遲性災損。

口湖鄉王姓漁民指出，這幾天是今年以來最冷的日子，比去年底幾波低溫還要冷，水溫約在10度，已是虱目魚可以承受的臨界點了，若低於10度，就只能等著打撈凍斃的魚隻，還好目前僅有零星凍傷，算是不幸中的大幸。

王姓漁民這幾天也忙著在魚塭打撈藻類，他解釋，雲林虱目魚大多與文蛤混養，會吃掉水中的藻類，低溫造成虱目魚食慾不振，藻類大量增生，若不以人工打撈，便會覆蓋住文蛤窒息而死，所以不管多冷，大家還是要下水工作。