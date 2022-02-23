就有關股票「南向通」以人民幣計價問題，港府消息人士指出，有關工作小組的研究報告已提交，結論是技術上可行，對於有關套利問題，工作小組提出可設立市場莊家機制處理，有關具體籌備工作要繼續研究。

工作小組仍要就初步提出的建議與多方面溝通，包括發行人、金融業界、就市場莊家機制進行商討，及內部機構的商討，暫未有具體落實時間表，但希望早日獲政策支持、落實。

ETF通方面，消息人士表示，滬深港交易所及中國證券登記結算公司已就ETF納入互聯互通的整體方案有共識，下一步仍須就相關業務及技術作準備，包括要修改相關規則，現時未能確立具體時間表，目標能早日開通相關交易。

至於跨境理財通優化指拖，政府消息人士指出，自2021年10月推出以來，政府一直與業界及持份者溝通，有聆聽業界提出的意見，包括能否增加參與機構、增加更多投資產品等，政府希望互聯以循序漸進的形式推進，現時仍未有具體時間表。