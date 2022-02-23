信用評級機構標普國際將中國連鎖火鍋龍頭海底撈的長期主體信用評等BBB及其未到期的優先無抵押債券的長期債項評等BBB，列入負面信用觀察名單，原因是標普認為海底撈能否在2022年將財務槓桿降至1.5倍以下存在愈來愈大的不確定性。

標普表示，在人力和原材料成本居高不下的背景下，盈利波動加劇可能導致海底撈的財務槓桿（調整後債務對EBITDA的比率）持續高於1.5倍，觸發評等下調的臨界值。

該機構認為，如果海底撈在改善現有門市的盈利能力方面面臨困難，特別是翻台率和客流量指標，進而預示該公司2022年的槓桿水平仍將高於1.5倍，且表明業務增長和現金流生產水平不及標普預期，故可能下調其評級。

標普還稱，計劃在海底撈公布2021年財報之後對信用觀察作出決議；2021年的財報應也有助於對其2022年的走向做出一些判斷。

海底撈日前公布盈利預警，稱預計2021年淨虧損約人民幣38億至45億元（下同），上年同期盈利3.1億元。