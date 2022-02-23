經濟部23日公布1月批發業、零售業、餐飲業營業額為1兆1131億元，創歷年同月新高、歷年單月次高，年增11.9％，為連續15個月正成長，統計處指出，主因全球經貿持續成長，新興科技需求暢旺，加上國際原物料及部分產品價格續居高檔，致機械器具批發業年增15.8％、建材批發業年增16.7％、化學材料批發業年增9.6％。

統計處指出，另因農曆春節落點較上年提前，下游備貨需求動能增強，批發業中，藥品及化粧品批發業年增15.6％、食品飲料及菸草批發業年增7.4％；汽機車批發業則年減6.9％，主因車用晶片短缺，致車輛供應緊縮。

零售業1月營業額為3922億元，為歷年單月新高，年增6.4％，連續5個月正成長，主因適逢農曆春節前採購高峰，加上兩年春節落點不同，帶動布疋及服飾品零售業、食品飲料及菸草零售業、超級市場、量販店、電子購物及郵購業均呈兩位數成長，分別年增15.7％、18.4％、17.1％、12.5％及10.1％；燃料零售業年增14.7％，主因國內油價較上年同月上漲所致；汽機車零售業則因部分業者進口車銷量減少，加以上年同月汰舊換新補貼政策原預計於110年1月落日(現已延長)，激勵買氣出籠，基期較高，致年減9.2％。

另外，餐飲業1月雖有疫情干擾，惟因疫苗覆蓋率提高，民眾恐慌心態降低，春節聚餐需求仍旺，加上外帶年菜及年節禮盒銷售熱絡，帶動餐飲業營業額達762億元，歷年同月次高，年增8.7％，連續4個月正成長，其中餐館業年增8.7％、飲料店業年增9.7％、外燴及團膳承包業年增4.6％。