全球產業變數不少，且硬板及軟板廠擴產腳步趨向穩紮穩打，不過牧德(3563)因載板設備市佔率穩定提升，目前訂單能見度審慎樂觀，牧德總經理陳復生表示，今年營運動能落在載板設備，上半年營收展望穩定，至於電測機目前已做到70%技術門檻突破，能否於今年出貨拭目以待。

牧德於今天舉行線上法說會，近幾年牧德持續擴大產品領域，從PCB軟板、載板再跨入半導體、Smart Camera等，去年PCB、軟板及載板廠大舉擴產，牧德因順利拿下幾家大型載板廠訂單，且公司在PCB廠Mini LED拿下約80%，推升公司2021年業績成長。

牧德科技2022年重點產品中，主要包括有兩大方向，第一是高階電測機市場，陳復生表示，根據公司調查，電測機需求有60億的市場規模，牧德產品持續研發中，目前已做到70%技術門檻突破，預計2022年將持續驗證；第二是牧德在載板與硬板的缺口已突破，如推出高速版AVI，在效能上提速為客戶提升效率。

牧德2021年合併營收為27.5億元，年增14.7%，營業毛利為16.94億元，年增11.51%，合併毛利率為61.61%，稅後盈餘為8.27億元，年增25.41%，每股盈餘為18.51元；董事會決議共配息12元，其中上半年現金股息3元已於今年1月14日發放2元，2022年下半年發放年度盈餘配發10元，其中1元由資本公積配發。

由於去年硬板廠及軟板廠大舉擴產，今年擴產相對保守，所幸載板廠訂單有補上來，陳復生表示，今年載板佔比可望達25%到30%，今年營運動能落在載板及硬板設備，上半年營收展望穩定，全年則以持平看待。