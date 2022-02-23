IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)今日召開線上法說，財務長暨發言人沈再生表示，2021年首季載板需求持續暢旺、稼動率維持實質滿載，中長線毛利率展望相當不錯。2022年資本支出預計8成用於載板，使載板產能預計擴增20％，主要均為ABF載板。

欣興去年第四季載板營收成長達39％，其中占75％的ABF載板成長達逾50％。沈再生表示，目前載板整體需求相當不錯，以ABF載板需求較高，有部分客戶甚至希望能預訂更長遠的產能。毛利率雖會受季節性因素影響，但中長期展望相當不錯、朝好的方向發展。

各產品線稼動率方面，欣興表示，載板去年第四季及今年首季，均將維持70～75％的實質滿載狀態。高密度連接板（HDI）、傳統PCB、軟板去年第四季分別為85～90％、80～90％、75～80％，今年首季估分別降至70～80％、70～80％及低於70％。

沈再生說明，載板市場需求持續暢旺、狀況相對穩定，但稼動率會受目前各廠區持續擴產影響，目前70～75％為實質滿載狀態。HDI、PCB、軟板稼動率則會受季節性需求影響，又以傳統PCB及軟板受影響較大。

各產品線產能方面，欣興去年底載板、HDI、傳統PCB、軟板分別為239萬、290～300萬、160～170萬、40～50萬平方英尺，預期載板至今年底將增加2成至287萬平方英尺，HDI及軟板維持不變，傳統PCB則因昆山廠遷廠影響，預期降至130～140萬平方英尺。

沈再生說明，楊梅新廠目前稼動率還不高、產品均在逐步認證，今年將貢獻不少的新載板產能，並配合其他廠區去瓶頸挹注。而昆山廠的傳統PCB預計年底遷廠、部分產能將遷到欣興同泰，HDI則預計明年底遷至新廠。

對於換股吸收合併旭德，沈再生表示，旭德產品幾乎全是BT載板、另有少數軟板產品，目前為欣興支援旭德所需產能。光復新廠今年才破土動工，未來除了建置既有專業產品產線外，將在雙方充分合作下因應未來需求規畫建置產能，新產能預計明年開出。

欣興2021年資本支出預算達344.71億元，並將2022年資本支出預算二度調升至約404.13億元、再創新高。沈再生表示，去年實際資本支出約300億元，今年約有20億元預算為去年遞延。整體而言，隨著產能陸續開出，預期投入的資本支出約有一半可轉換為營收。